Nic z Ciebie nie będzie! Jak często to słyszałeś? – Dobromir Makowski

„Nic z ciebie nie będzie” makowski skończysz jak matka i ojciec!

Słyszałem to tak często, że sam w to uwierzyłem. Zdanie to było częścią mojej tożsamości odkąd pamiętam. Nie mogłem się od niego uwolnić. Słyszałem ją od nauczycieli, psychologów, pedagogów…

Bałem się. Potwornie się bałem. Ojca, który bił mnie pięściami w amoku alkoholowym. Matki, która wybrała alkohol zamiast rodziny. Wychowawców w domu dziecka. Nauczycieli, którzy wciąż pisali uwagi w dzienniczku. Drwiących kolegów i ich szyderczych wyzwisk…

Chciałem zabić ten strach, przestać go czuć! Zacząłem kraść, bo chciałem być taki jak koledzy. Zacząłem pić, potem ćpać. Gdzieś miałem naukę, bo kim ja mogłem zostać…

Ta książka to historia mojego życia. To proces mojej walki , opis ciężkiej, niekiedy bolesnej drogi do przemiany mojego życia.

Ufam, że ta opowieść może Ci pomóc uwolnić się od ciężaru przeszłości i pokaże jak dokonywać mądrych wyborów.

Twoje życie ma znaczenie, a wybory nadają jemu sens.

Dobromir Makowski, jest pedagogiem, założycielem ośrodka dla uzależnionych, raper, inicjator spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień RapPedagogia, maż i ojciec piątki dzieci. Nagrał płytę „Czas”

Poprawiona i poszerzona wersja książki Dobromira Makowskiego „Wyrwałem się z piekła”.

Dane książki:

Tytuł: Nic z Ciebie nie będzie! Jak często to słyszałeś?

Autor: Dobromir Makowski

Data i miejsce wydania: 2022

Format: 145 x 205 mm.

Oprawa: miękka

Liczba stron: 288

ISBN: 978-83-66397-26-2

Wydawca: Wydawnictwo Bogulandia