New Hope Oahu wydaje nowy album 'Brand New'

Pochodząca z Oahu grupa New Hope Oahu z dumą ogłasza wydanie swojego dziewiątego albumu Brand New (DREAM Records) w Wielki Piątek. Album jest już dostępny we wszystkich cyfrowych sklepach oraz na platformach streamingowych na całym świecie. Na płycie znalazło się trzynaście niesamowitych utworów, wśród nich „Speak” i „Brand New”.

Pocieszenie i radość

„Brand New” to najnowszy album od New Hope Oahu, celebrujący 25 lat Bożej wierności i prowadzenia New Hope. Każda piosenka to podróż, która wspomina Bożą wierność. Mówi o tym gdzie byliśmy oraz patrzy z nadzieją w przyszłość na to, co On uczyni ZUPEŁNIE NOWYM. „Modlimy się, aby te pieśni stały się hymnami, które zjednoczą ciało Chrystusa i przyniosą pocieszenie oraz radość w każdym sezonie.” – Christopher Sanders

Duma Hawajów

New Hope Oahu Music, zabłysnęło na scenie Worship w 2013 roku wraz z wydaniem ich debiutanckiego albumu „Hope is Alive”. Płyta, która miała premierę na #2 miejscu Billboard Praise and Worship Chart zawierała światowy hit „How We Worship”. Od tego czasu New Hope Oahu wydali 9 albumów, z których każdy osiągnął #1 miejsce na Billboard Charts for Christian Music. Ich albumy zostały również uznane przez The Hawaii Academy of Recording Arts, „Grammy’s of Hawaii”, za Religijny Album Roku w 2013, 2014 i 2015 roku.

Źródło: The Christian Beat

Autor: Jessie Clarks

Tłum: M.O.

Inne: CeCe Winans wydaje najnowszy album „Believe For It”