New Age i praktyka uziemiania

W najnowszym odcinku podcastu Ex-Psychic Saved była medium Jenn Nizza ostrzegła przed praktyką uziemiania, określając ją jako zwodniczą metodę New Age, opartą na pseudonauce i duchowo niebezpiecznych ideach.

Wraz z Marcią Montenegro, byłą astrolog i założycielką organizacji Christian Answers for the New Age, przedstawiły szczegółową analizę duchowych, naukowych i finansowych zagrożeń związanych z tym popularnym trendem wellness.

„Czy to niewinna metoda leczenia, czy oszustwo New Age?” – zapytała Nizza. – „Dziś zagłębimy się w temat uziemiania.”

Montenegro rozpoczęła od obalenia przekonania, że uziemianie to po prostu chodzenie boso po trawie czy relaks na świeżym powietrzu.

„Uziemianie to nie chodzenie boso, nie relaks na łonie natury, ani docenianie Bożego stworzenia” – wyjaśniła. – „To przekonanie, że energia Ziemi ma właściwości lecznicze. To nie jest biblijne – to pogaństwo.”

Podkreśliła, że praktyka ta wywodzi się z wierzeń energetycznych New Age, podobnych do kryształoterapii i innych alternatywnych terapii. Jej zdaniem, całość opiera się na teorii energii, ubranej w naukowy żargon, który nie ma żadnego potwierdzenia w faktach.

Montenegro wskazała, że twórcą trendu był Clint Ober, były dyrektor telewizji kablowej, a nie naukowiec. Jego idee promował m.in. dr Stephen Sinatra, kardiolog specjalizujący się w medycynie integracyjnej, który określał się jako „certyfikowany psychoterapeuta bioenergetyczny”.

„Medycyna integracyjna to nic innego jak nowa nazwa medycyny alternatywnej” – ostrzegła Montenegro. – „Łączy przesądy z nauką. A ‘bioenergetyka’ to jedno z modnych haseł New Age, które sygnalizuje leczenie energią. To czerwone światło ostrzegawcze.”

Dodała, że jeden ze współpracowników Obera jest znanym zwolennikiem medycyny energetycznej.

„To nie są osoby, którym powierzyłabym nawet swojego psa” – stwierdziła. – „Nie są wiarygodnym źródłem prawdy ani uzdrowienia.”

Według Montenegro, uziemianie jest nie tylko nieskuteczne, ale również duchowo niebezpieczne.

„Kiedy dajesz wiarę oszustwu, otwierasz swój umysł na kolejne zwiedzenia.”

Nizza zgodziła się z tym:

„Dziś kupujesz prześcieradło uziemiające, a jutro idziesz na kąpiel dźwiękową lub jogę New Age. To brama do głębszego zwiedzenia.”

Montenegro zaznaczyła, że praktyki te opierają się głównie na świadectwach, a nie na danych naukowych:

„Świadectwa to nie dowód. To błąd logiczny – tzw. błąd anegdotyczny.”

Ostrzegła chrześcijan przed dzieleniem swojej duchowej lojalności:

„Jeśli jako chrześcijanin uczestniczysz w uziemianiu, oddajesz cześć fałszywemu systemowi wierzeń. Nadajesz duchowe znaczenie czemuś, co ma korzenie w pogaństwie.”

Obie kobiety skrytykowały próby uzasadniania uziemiania cytatami z Biblii. Montenegro przytoczyła przykład, w którym ktoś twierdził, że Mojżesz zdejmujący sandały przed płonącym krzewem to przykład uziemiania.

„Ziemia była święta z powodu obecności Boga, a nie z powodu jakiejkolwiek energii.”

Nizza dodała:

„Wróg próbuje nam wmówić, że Bóg jest powiązany z tymi praktykami, byś czuł się z nimi dobrze. To nie jest biblijne. To zwiedzenie.”

Montenegro ostrzegła, że uziemianie to tylko jeden z przykładów infiltracji Kościoła przez wierzenia New Age – takie jak uzdrawianie energią, wibracje czy częstotliwości.

„To sedno wszystkich pogańskich systemów wierzeń – w taoizmie to ‘chi’, w hinduizmie ‘prana’, na Pacyfiku ‘mana’, a na Zachodzie ‘siła życiowa’ czy ‘witalizm’. Szatan próbuje wprowadzić to do Kościoła.”

W podcaście poruszono również temat osób odpowiedzialnych za szerzenie tych idei, m.in. dr Laury Sanger, która na chrześcijańskich platformach mówiła o częstotliwościach i teoriach związanych z Nefilimami. Montenegro skrytykowała jej interpretację Pisma Świętego, nazywając jej poglądy „całkowicie niebiblijnymi”.

„Twierdzi, że mury Jerycha upadły, bo Jozue użył ‘dźwięków nieba’. To absurd, który dziś przedstawia się jako teologię.”

Nizza podkreśliła wagę duchowego rozeznania:

„Chcemy modlić się za zwiedzionych, ale musimy też ujawniać te rzeczy. Efezjan 5:11 mówi: ‘Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, lecz raczej je demaskujcie.’”

Montenegro odniosła się do zarzutów, że jest zbyt krytyczna:

„Moja posługa polega na ostrzeganiu przed zwiedzeniem New Age i okultyzmem. Nie jestem negatywna – chcę chronić ludzi i pomóc Kościołowi pozostać czystym. Do tego jesteśmy powołani.”

Odcinek zakończył się poważnym przesłaniem:

„Na świecie istnieją realne zagrożenia. Ale to właśnie fałszywe idee i wyolbrzymione niebezpieczeństwa przeszkadzają ludziom w jasnym myśleniu. Chrześcijanie muszą być trzeźwi i roztropni.”

Kliknij tutaj, aby posłuchać w j. angielskim podcastu Ex-Psychic Saved

Autor: Leah MarieAnn Klett

Źródło: Christian Post