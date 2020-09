Netflix masowo traci użytkowników, kontrowersje wokół filmu „Cuties”

Netflix zanotował gwałtowny wzrost rezygnacji użytkowników z członkostwa w serwisie, przy wielkości około osiem razy wyższej niż zwykle, z powodu skandalu wokół kontrowersyjnego filmu „Cuties” – informuje raport instytucji analitycznej.

Serwis zebrał krytyczne opinie za decyzję o udostępnieniu francuskiego filmu „Cuties”, który pokazuje ucharakteryzowane na obiekty seksualne, prowokacyjnie tańczące 11-letnie dziewczynki, i który jest przyrównywany do dziecięcego porno.

Magazyn „Variety” relacjonuje, że zgodnie z informacjami YipitData, tempo rezygnacji z członkostwa w serwisie Netflix na dzień 12 września było osiem razy wyższe od przeciętnych, dziennych wielkości zanotowanych w sierpniu.

Choć „Variety” zwraca uwagę, że skok rezygnacji z członkostwa jest „wieloletnim szczytem”, jednocześnie podkreśla, że może to być „nagły, krótkoterminowy spadek” zainteresowania serwisem, którego klienci regularnie wycofują się i dołączają.

Według „Variety”, w czerwcu tego roku Netflix miał na całym świecie około 193 milionów płatnych klientów, przy prawie 26 milionach nowych subskrybentów w pierwszej połowie roku.

Film o o 11-letniej muzułmance

Film „Cuties” (scenariusz i reżyseria Maimouna Doucoure) opowiada o 11-letniej muzułmance z Senegalu, która wbrew swojej rodzinie dołącza do żeńskiego zespołu tanecznego dla jedenasto-dwunastolatek, w którym wykonuje taniec erotyczny zwany twerkingiem, kręci biodrami i symuluje seks w układach tanecznych.

Republikańscy ustawodawcy, w tym senator Ted Cruz (Teksas), niedawno wezwali Departament Sprawiedliwości do przyjrzenia się Netflixowi pod kątem rzekomej dystrybucji pornografii dziecięcej.

„Wzywam Departament Sprawiedliwości do zbadania produkcji i dystrybucji tego filmu, aby określić, czy Netflix, jego kierownictwo lub osoby zaangażowane w sfilmowanie i produkcję ‚Cuties’, nie złamały któregokolwiek z federalnych praw przeciwko produkcji i dystrybucji pornografii dziecięcej” – napisał Cruz w liście do prokuratora generalnego Williama Barra.

Zły przykład na przyszłość

„Jest prawdopodobne, że nakręcenie tego filmu stworzyło jeszcze więcej jednoznacznych i obelżywych scen, a pedofile z całego świata będą w przyszłości manipulować tym filmem i naśladować go w niewłaściwe sposoby” – przekonywał Cruz.

Już wcześniej film Netflix’a wywołał falę oburzenia swoją promocyjną szatą graficzną, ukazującą skąpo odziane, młode dziewczęta, w tym główną bohaterkę, w sugestywnych pozach.

Netflix ostatecznie przeprosił za ten wizerunek i zmienił sposób promowania filmu, jednak wielu wciąż wzywało jego użytkowników do wycofania członkostwa w serwisie z powodu obecności w jego ofercie filmu, który jest znacznie bardziej oburzający, niż stworzona przez Netflix szata graficzna.

Przed zaplanowaną na 9 września premierą filmu na platformie, w internecie opublikowano petycję do Netflix’a z wezwaniem do usunięcia „Cuties”, która do dnia 17 września zgromadziła ponad 715 tysięcy podpisów.

Hashtag #CancelNetflix zdobył na Twitterze ogromną popularność i był promowany przez znaczące postaci, w tym członkini Izby Reprezentantów Tulsi Gabbard. (Partia Demokratyczna, Hawaje).

„Dziecięce porno [Netflix’a] ‚Cutis’ z pewnością zaostrzy apetyt pedofilów & pomoże podsycić handel dziećmi w celach seksualnych. 1 na 4 ofiary handlu ludźmi to dzieci. Spotkało to 13-letnią córkę mojego przyjaciela. Netflix, jesteście teraz współwinni. #CancelNetflix” – napisała Gabbard na Twitterze.

Inni, w tym sam Netflix i Doucoure, bronili filmu jako mającego rozszerzyć świadomość niebezpieczeństw przedstawiania dzieci jako obiekty seksualne, zamiast wychwalania tej praktyki.

Sprzeciw seksualizacji małych dzieci

„‚Cuties’ to społeczny komentarz przeciwko seksualizacji małych dzieci” – powiedział rzecznik Netflix’a w oświadczeniu dla „The Daily Caller”.

„To nagradzany film i mocna opowieść o presji, jakiej młode dziewczęta doświadczają w czasie dorastania na mediach społecznościowych i bardziej ogólnie ze strony społeczeństwa” – mówił dalej rzecznik. „Zachęcamy każdego, kogą obchodzą te ważne kwestie, do obejrzenia filmu”.

Doucoure powiedziała Medium, że dla potrzeb filmu „przesłuchali 700 dziewczynek„. Ta wypowiedź nasunęła pytania o taśmy z nagrań, a także, o co twórcy filmu prosili dziewczynki w trakcie przesłuchania.

Autor: Michael Gryboski

Źródło: The Christian Post

