Nepal: Napad na pastora

19 lipca pastor Sagar Baizu został napadnięty w kawiarni przez grupę mężczyzn. Napastnicy bili go po głowie, a zanim uciekli powiedzieli mu: „Wysadzimy w powietrze twój kościół i wszystkie inne, a ciebie i wszystkich twoich współpracowników zastrzelimy”. Personel kawiarni udzielił pastorowi pomocy, a na miejsce zajścia wezwano policję. Jak się wydaje, Sagar Baizu nie odniósł żadnych trwałych obrażeń.

Pastor Baizu jest zwierzchnikiem Kościoła Anugrah Vijay oraz rzecznikiem Federacji Krajowych Chrześcijan w Nepalu (Federation of National Christians in Nepal). Już od dziesięciu lat przemawia w imieniu nepalskich chrześcijan, dlatego jest dobrze znany ze swego orędownictwa.

Chrześcijanie w Nepalu spodziewają się znacznego nasilenia presji ze strony władz

z wejściem w życie nowego prawa anty-konwersyjnego, co nastąpiło 17 sierpnia. Już w konstytucji z 2015 r. głoszenie ewangelii było zakazane, jednak nowe prawo znosi jeszcze więcej swobód religijnych oraz wprowadza nowe kary. Silnym czynnikiem, które wpłynęły na uchwalenie tych przepisów, są naciski ze strony hinduskich nacjonalistów z sąsiednich Indii.

Według miejscowego współpracownika kanadyjskiej misji The Voice of the Martyrs, sprawowanie kultu i chrześcijańska edukacja nadal będą dozwolone, jednak wszelkie akcje ewangelizacyjne trzeba będzie prowadzić pośrednio. Nepalscy chrześcijanie, modląc się, szukają metod, które w najbliższej przyszłości pozwolą im wypełniać ich misję.

Módlmy się o bezpieczeństwo i pełny powrót do zdrowia pastora Baizu.

Zanośmy też w modlitwie innych chrześcijan z Nepalu, którzy także potrzebują ochrony Pana. Prośmy dla nich o mądrość i prowadzenie, gdy szukają sposobów, by dalej szerzyć ewangelię, pomimo utrudnień wywołanych nowym ustawodawstwem.

Źródła: Morning Star News, The Voice of the Martyrs Canada, Mission Network News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan