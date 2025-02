Nepal: Atak ekstremistów na kościół

We wtorek 7 stycznia 2025 r. hinduistyczni ekstremiści przeprowadzili atak na kościół Jai Nazarin w regionalnej metropolii Dhangadhi w południowo-zachodnim Nepalu. Napastnicy zniszczyli mienie kościoła, a przy użyciu maszyn budowlanych planowali całkowicie zniszczyć budynek kościelny. Na szczęście zapobiegli temu policjanci. W ataku nikt nie został ranny.

Chrześcijanie oskarżeni o łamanie prawa

Społeczność kościelna od trzech lat spotyka się w budynku, który znajduje się na wynajętej działce. Napastnicy należą do ekstremistycznej grupy powiązanej z Rastriya Prajatantra Party (RPP), która reprezentuje hinduskich nacjonalistów. Podczas ataku wtargnęli oni na teren kościoła i zniszczyli mienie, w tym wentylatory, pulpit, krzyż i billboard. Sprawcy ataku przywieźli sprzęt budowlany, którym chcieli całkowicie zburzyć budynek. Zanim jednak udało im się wprowadzić ten plan w życie, na miejsce przybyli funkcjonariusze policji, którzy im to uniemożliwili.

Pomimo interwencji funkcjonariuszy grupa zablokowała kościół i oskarżyła chrześcijan o łamanie prawa. Doszło do rękoczynów i przemocy słownej. Niektórzy z napastników przyjechali z okolicznych wiosek. Przewodniczący okręgowej organizacji młodzieżowej RPP publicznie pochwalił zamknięcie kościoła i wezwał lokalne władze do podjęcia dalszych działań przeciwko chrześcijanom.

Ostrzeżenie przed „nietolerancją religijną”

Gniew napastników najwyraźniej podsycił również fakt, że w kościele spotykają się byli hinduiści, którzy dokonali konwersji na chrześcijaństwo. Sugeruje to materiał filmowy opublikowany przez kanał informacyjny Sunrise Television. Na nagraniu jeden z napastników trzyma przed kamerą odręcznie napisane świadectwo chrześcijanina, w którym stwierdza on, że „czcił bożki”, zanim zwrócił się do Chrystusa. Napastnik określił to mianem oczerniania hinduizmu. Ostrzegł, że „jeśli tak dalej pójdzie, chrześcijaństwo przyniesie do kraju nietolerancję religijną”. Grupa ekstremistów wykorzystuje również media społecznościowe do rozpowszechniania oświadczeń, które przedstawiają chrześcijan jako buntowników, którzy mają negatywny wpływ na społeczeństwo.

Lokalni współpracownicy Open Doors wskazują, że brutalne prześladowania chrześcijan w dotkniętej prowincji Sudurpashchim wzrosły w alarmującym tempie i proszą o modlitwę.

Nepal nie należy do 50 krajów ujętych w Światowym Indeksie Prześladowań 2025, jest jednak jednym z 28 krajów pod obserwacją ze względu na wysoki lub bardzo wysoki poziom prześladowań i dyskryminacji.

Za Open Doors, Polska