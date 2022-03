Grupa NEEDTOBREATHE wydała album „Into The Mystery”

Nominowana do nagrody GRAMMY grupa rockowa NEEDTOBREATHE, w lipcu 2021 roku wydała niecierpliwie oczekiwany, nowy album studyjny „Into The Mystery”. Płytę można nabyć fizycznie i cyfrowo przez Elektra Records. W sklepie internetowym NEEDTOBREATHE dostępna jest limitowana edycja związanych z płytą produktów reklamowych.

„Być tak długo w zespole, ciągle cieszyć się tym, co robimy, i stworzyć coś, co uważamy za najlepszą płytę w historii NEEDTOBREATHE, to wynik naszej niezłomności” – mówią członkowie zespołu. „Ciągle jesteśmy głodni. Jesteśmy gotowi podjąć następny krok. Ale nasi fani też nie są pasywni. Żyją według tych piosenek. Są niezłomni. Jesteśmy zaszczyceni i dumni, że możemy zanieść te piosenki światu, który w tej chwili cierpi. Może staniemy się obrazem nadziei, który kogoś zainspiruje do wytrwałości”.

W czasie, gdy uznany przez krytyków album NEEDTOBREATHE z 2020 roku „Out of Body” zdobywał wśród słuchaczy popularność, grupa wykorzystała przypływ twórczej inspiracji. Nikomu nic nie mówiąc, muzycy wyjechali do historycznego, domowego studia nagraniowego w Kolumbii w stanie Tennessee, by zacząć pracę nad nowymi nagraniami. Przez trzy tygodnie mieszkali pod jednym dachem, nagrywając razem ze współproducentem i inżynierem Konradem Snyderem i gośćmi specjalnymi. Owocem tego „przedłużonego obozu letniego” jest robiony ręcznie album, odbijający nastrój chwili, lecz przy tym wymykający się wszelkim oczekiwaniom, nawet samych twórców.

Grupa sfilmowała każdą minutę „domowego” procesu nagrywania, tworząc film dokumentalny „Into The Mystery”. Greenwich Entertainment nabyło prawa dystrybucyjne filmu na obszarze Ameryki Płn. i pokazało go amerykańskim widzom jesienią 2021 roku tuż po trasie koncertowej zespołu. Reżyserem „Into The Mystery” jest Chris Phelps, a współproducentem Elektra Records i Foundations Music.

„Into The Mystery” wypromował singiel „I Wanna Remember”, nagrany z udziałem siedmiokrotnej laureatki nagrody GRAMMY, Carrie Underwood. W czasie ceremonii „CMT Music Awards” 2021, NEEDTOBREATHE i Underwood po raz pierwszy zaprezentowali singiel przed kamerami telewizyjnymi. Uznany za jeden z najbardziej oklaskiwanych momentów wieczoru, występ został określony przez media muzyczne jako „potężny, przewidywalnie wielki hit tego duetu” i „coś, co fani będą chcieli zapamiętać”.

Lista utworów na płycie „Into The Mystery”:

1. What I’m Here For

2. Into The Mystery

3. Sunshine

4. Carry Me (z udziałem Jona Foremana ze Switchfoot)

5. I Am Yours

6. Chances

7. Sittin’ in the Back Seat

8. Give Me A Chance

9. Don’t Throw All The Good Things Away (z udziałem Natalie Hemby)

10. Innocence

11. I Wanna Remember (z udziałem Carrie Underwood)

12. West Texas Wind

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat