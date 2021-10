(Filipiny) Nazwali ją zdrajczynią i „wężem”, ponieważ została chrześcijanką. Ale mimo że słowa członków rodziny głęboko ją zraniły, Precious* (59 lat) nadal dzieliła się Ewangelią z nimi i innymi ludźmi w swoim najbliższym otoczeniu. Robi to już od 25 lat. Dopiero niedawno dowiedzieli się o jej działalności lokalni duchowni muzułmańscy. Teraz Precious* spodziewa się najgorszego.

Wiele lat w ukryciu

Precious dorastała w islamskim plemieniu, którego członkowie znani są z niezwykłej odwagi. Kiedy uwierzyła w Jezusa, natychmiast zdała sobie sprawę, że musi zachować tę decyzję w tajemnicy przed ludźmi ze swojej społeczności.

Jednocześnie nie mogła i nie chciała zatrzymać dla siebie tego, co Jezus uczynił w jej życiu. Raz po raz korzystała z okazji, by opowiadać innym o swojej nowej wierze. Jej własna rodzina odkryła tajemnicę Precious jako pierwsza, ale oprócz obraźliwych słów, nic złego nie spotkało Precious z ich strony. Dzięki temu mogła kontynuować dzielenie się Biblią w lokalnym języku i doprowadzić wielu ludzi do poznania Jezusa Chrystusa.

Ostatnio jednak jedna z jej krewnych ostrzegła Precious, że o jej działalności dowiedzieli się islamscy przywódcy: „Mówię ci to, bo cię kocham” – ostrzegła. Rozmawiały o Ewangelii wielokrotnie w ciągu 10 lat, ale krewna nie zdecydowała się pójść za Jezusem.

Odwołanie spotkań wspólnoty

Precious nie wie, ile czasu jej zostało, zanim islamscy przywódcy ją odnajdą – i być może zabiją. Podjęła pewne środki ostrożności. Odważna kobieta i jej mała wspólnota wstrzymali swoje spotkania, aby nie wzbudzać niepotrzebnych podejrzeń.

W tak hermetycznie islamskim środowisku informacja o działalności chrześcijan w bardzo krótkim czasie może doprowadzić do aktów przemocy.

Pomimo trudnej sytuacji Precious i inni chrześcijanie nadal trzymają się mocno Bożych obietnic. „Bóg mnie powołał i nie wycofam się. Nie przestanę dzielić się Ewangelią – mówi – To nie jest moja bitwa; należy do Pana!”. Precious mówi, że czuje się jak Dawid w obliczu Goliata, ale jest przekonana, że Bóg jest z nią i ją poprowadzi. Prześladowania, jak mówi, są dla niej powodem do radości, ponieważ pokazują, że Bóg działa.

*imię zmienione

Prosimy, módl się za Precious i za chrześcijan nawróconych z islamu na Filipinach!

Podziękuję Jezusowi za odważną wiarę Precious i za małą wspólnotę, która powstała dzięki jej posłudze.

Proś Boga, aby chronił ich przed atakami, jakie mogą ich spotkać, kiedy na jaw wyjdzie ich tożsamość.

Módl się, aby Jezus dał im odwagę i możliwość wzajemnego wspierania się, pomimo wstrzymania spotkań wspólnoty.

Módl się za muzułmańskich przywódców i krewnych chrześcijan, aby Bóg poruszył ich serca i powstrzymał ich przed prześladowaniem chrześcijan

Za Open Doors

