Naukowcy sądzą, że odkryli szlak, którym Mojżesz wyszedł z Egiptu

Naukowcy biblijni z Doubting Thomas Research Foundation – DTRF (Fundacja Badawcza Wątpiący Tomasz) sądzą, że być może odkryli szlak, jakim poszedł Mojszesz, gdy wyprowadził synów Izraela z niewoli egipskiej, kierując się ku Ziemi Obiecanej.

W wypowiedzi dla Daily Star Online, naukowcy wyjaśnili, że w ramach prowadzonych badań, trzy razy podróżowali do Arabii Saudyjskiej i znaleźli dowody, że Izraelici przechodzili przez to współczesne królestwo, by dostać się do Izraela.

Badacz DTRF, Ryan Mauro, nadal pracuje nad tą teorią, powiedział jednak, że najbardziej „przekonującym” szlakiem jest ten, którym Izraelici opuścili Egipt przez Kair i wkroczyli na półwysep Synaj. Mauro sądzi, że weszli na ziemię starożytnych Midian i zatrzymali się pod górą Synaj, która, jak twierdzi, jest szczytem góry Dżabal al-Lauz we wschodniej Arabii Saudyjskiej.

„Po trzech wyprawach do Arabii Saudyjskiej, jestem w pełni przekonany, że Izraelici wkroczyli na teren starożytnego kraju Midian, gdy wyszli z niewoli w Egipcie” – powiedział Mauro w Daily Star Online.

W zeszłym roku, DTRF opublikowała reportaż, relacjonujący szczegóły wyprawy w poszukiwaniu góry Synaj w Arabii Saudyjskiej.

Mauro powiedział, że on i jego zespół odkryli kilka dowodów na to, że góra Dżabal al-Lauz znajduje się w miejscu, w którym znajdowała się góra Synaj.

„Złoty cielec, rozszczepiona skała, ołtarz Mojżesza, miejsce przejścia przez morze Czerwone; wszystkie te elementy muszą pasować i pasują na tym miejscu w sposób, w jaki nie pasują na żadnym innym” – stwierdził.

Góra Synaj tradycyjnie wiązana jest z egipskim półwyspem Synaj. Na obszarze uważanym za miejsce, w którym Bóg przemówił do Mojżesza w płonącym krzewie, wznosi się obecnie klasztor św. Katarzyny.

„Być może ci (sceptycy) wątpili w historyczny zapis o wyjściu z Egiptu z powodu braku dowodów w tradycyjnym miejscu św. Katarzyny, jednak to, co znaleźliśmy, zdaje się pasować do starożytnych relacji” – powiedział Mauro o szczycie Dżabal al-Lauz.

Góra Dżabal al-Lauz była poprzednio identyfikowana z możliwym położeniem góry Synaj, ale naukowcy wątpią w tę teorię.

„Nie ma żadnych wiarygodnych, historycznych, geograficznych, archeologicznych, czy biblijnych dowodów na poparcie tezy, że góra Synaj to Dżabal al-Lauz w Arabii Saudyjskiej” – oznajmił badacz kreacjonizmu, Gordon Franz.

Mauro powiedział też Daily Star Online, że istnieją dowody, iż Mojżesz rozdzielił morze Czerwone nad zatoką Akaba na współczesnej plaży Nuweiba. Miejsce przejścia przez morze miałoby tam tylko 8 mil (około 13 kilometrów) szerokości i 33 metry głębokości.

„Wprowadzenie tej alternatywnej teorii do historiografii głównego nurtu zajmie trochę czasu, jednak wierzę, że nasza praca poważnie zmieni krajobraz w tym temacie” – powiedział Mauro.

Z powodu braku dowodów archeologicznych, naukowcy głównego nurtu wątpią w historyczność wydarzeń zapisanych w Księdze Wyjścia.

Mauro zachęca, by mieli otwarty umysł.

„Zasadniczo powiedziałbym komuś, kto (sceptycznie) odnosi się do wyjścia z Egiptu, by zachował otwarty umysł w tym temacie” – poradził. „Te wydarzenia naprawdę się działy. Nie trzeba w coś wierzyć, by zaakceptować dowody”.

Mauro powiedział, że obecnie jego zespół próbuje połączyć dokładną chronologię i strukturę trasy Exodusu w oparciu o swoje odkrycia.

„To, czego się tam dowiedziałem, jest po prostu fantastyczne. Nie mogłem uwierzyć, były tam wszystkie te dowody wyjścia z Egiptu i prawie nikt z poza tego obszaru nie był ich świadom”.

