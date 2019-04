Nauczycielka zwolniona po opisaniu na FB swoich obaw odnośnie indoktrynacji LGBT w chrześcijańskiej szkole

Nauczycielka ze Zjednoczonego Królestwa została zwolniona po tym, jak sprzeciwiła się programowi nauczania pro-LGBT w anglikańskiej szkole, do której uczęszcza jej syn.

Według London Daily Mail, Kristy Higgs z Fairford napisała na swoim facebookowym profilu, że szkoła uznała „edukację związkową” za przedmiot obowiązkowy. Mówiła także, że w placówce zaczęto korzystać z książek przedstawiających chłopca, który nosi sukienki.

Napisała: „To oznacza na przykład, że dzieci będą uczone, że wszystkie związki są równie prawomocne i „normalne”, a więc że małżeństwo osób tej samej płci jest takie samo, jak tradycyjne małżeństwo, a płeć to kwestia wyboru, nie biologii, więc to od nich zależy, jakiej są płci.”

Higgs stwierdziła też, że zakazane będzie nauczanie fundamentalnych chrześcijańskich przekonań, oraz że zniszczona zostanie wolność wyznania.

W październiku 2018 roku matka dwójki dzieci, która od sześciu lat pracowała w chrześcijańskiej szkole swojego syna, zachęcała swoich znajomych na Facebooku do podpisania petycji przeciwko nowym zasadom dotyczącym edukacji seksualnej. Do szkoły wpłynęła anonimowa skarga dotycząca postu, w której oskarżono Higgs o „publikowanie homofobicznych i pełnych uprzedzeń treści”.

Higgs stanęła przed szkolnym sądem dyscyplinarnym, który uznał ją za winną „złego działania”, które „potencjalnie” mogło zaszkodzić reputacji szkoły. Jednocześnie stwierdzono, że nie znaleziono „żadnych konkretnych dowodów” na to, żeby szkoła ucierpiała.

Higgs twierdzi, że jej zwolnienie spowodowane jest jej chrześcijańskimi poglądami odnośnie edukacji seksualnej, które podzielają „setki tysięcy” rodziców.

– Odkąd tylko rozpoczęło się śledztwo, wielokrotnie słyszałam: „Tu nie chodzi o twoją religię” – mówiła Higgs. – To była typowo prawnicza zagrywka i, rzecz jasna, tu chodzi tylko o moją religię.

The Christian Legal Centre, zespół prawników, którzy reprezentują Higgs, zgłosi się ze sprawą do sądu zajmującego się kwestiami zatrudnienia. W oficjalnym piśmie zespół stwierdził, że „w tym wszystkim chodzi o wolność chrześcijanina do podtrzymywania swoich biblijnych przekonań”.

Skarga, którą napisała Higgs, wiąże się z coraz większym liberalizmem w systemie edukacyjnym Zjednoczonego Królestwa. W ostatnim czasie brytyjskie Ministerstwo Edukacji wprowadziło nowe zasady, według których uczniowie powyżej piątego roku życia będą uczyć się o związkach LGBT i zmianie płci. Dyrektorzy zyskali także pozwolenie na odrzucenie skarg rodziców, którzy nie będą chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w kontrowersyjnych zajęciach z edukacji seksualnej.

„Uczniowie dorastający w rodzinach, w których są osoby LGBT, a także ci, którzy zaczynają zauważać, że być może sami są częścią tego ruchu, powinni czuć, że edukacja związkowa i seksualna bierze ich pod uwagę”, napisano w dokumencie z Ministerstwa.

Colin Hart, przewodniczący Coalition for Marriage (organizacja chrześcijańska, która sprzeciwia się małżeństwom osób tej samej płci), krytykował przedmiot, mówiąc, że jest „całkowicie nie do zaakceptowania”. Ostrzegał także, że lekcje wpłyną na umniejszenie statusu małżeństwa.

– Ministerstwo Edukacji wyklucza tradycyjne małżeństwa, najbardziej stabilny rodzajem związku do wychowywania dzieci. Zmusza uczniów, aby uczyli się o każdej innej formie bycia w związku, jaka tylko istnieje, nawet jeśli te informacje nie są odpowiednie dla ich wieku. Prawo powinno wspierać tradycyjne małżeństwa, nie je podważać – mówił.

