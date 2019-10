Nauczyciel z Wirginii stracił pracę, bo nie chciał mówić o transseksualnym uczniu „on”

Nauczyciel z Wirginii podał do sądu swojego byłego pracodawcę za zerwanie umowy i naruszenie jego praw konstytucyjnych.

Jak informowało wcześniej „CBN News”, Peter Vlaming uczył języka francuskiego w szkole West Point High School, lecz w październiku 2018 roku został zwolniony dyscyplinarnie, ponieważ nie chciał naruszyć swoich chrześcijańskich przekonań.

Vlaming sprzeciwił się woli transseksualnego ucznia dziewiątej klasy, który urodził się kobietą, by mówić o nim przy pomocy preferowanego przez ucznia zaimka „on”.

„Powiedziano mi, że w odniesieniu do wspomnianego ucznia mam używać męskich zaimków nie tylko w obecności innych uczniów, ale też wtedy, gdy inni uczniowie nie są obecni” – powiedział Vlaming.

„Otrzymałem pisemne ultimatum z poleceniem, by wobec wymienionego ucznia używać męskich zaimków, a jeśli szkoła uzna, że unikam używania męskich zaimków, zostanę zwolniony”.

W grudniu zeszłego roku odbyło się czterogodzinne posiedzenie, na którym Rada Szkoły Publicznej West Point jednogłośnie zagłosowała za zwolnieniem Vlaminga.

30 września Vlaming wytoczył szkole proces sądowy, w którym jego prawnym reprezentantem jest Alliance Defending Freedom (ADF).

„Peter zszedł ze swojej drogi, by przyjąć tego ucznia, tak jak przyjmuje wszystkich uczniów; szkoła go zwolniła, bo nie chciał postąpić wbrew swoim fundamentalnym przekonaniom” – powiedział doradca prawny ADF, Caleb Dalton. „Rada szkoły nie wzięła pod uwagę, jak dobrze Peter traktował tego ucznia. Podjęła krucjatę, by zmusić go do konformizmu. Peter bardzo się stara, by jego uczniowie czuli się akceptowani”.

Na portalu GoFundMe zorganizowano zbiórkę na rzecz Vlaminga i jego rodziny. Do tej pory zebrano ponad 50 tysięcy dolarów z docelowej kwoty 55 tysięcy.

Jednak Vlaming mówi, że potrzebną siłę daje mu jego wiara.

„W życie dla Boga wpisany jest sprzeciw. Zostałem przyprowadzony do miejsca, w którym musiałem podjąć decyzję, która kosztuje. Gdy dzieje się coś takiego, to okazja do wzrostu w wierze. To okazja, by pokazać Panu, tak, jestem z Tobą. Tak, ufam Ci”.

Starszy doradca ADF, Tyson Langhofer, powiedział: „Tu nie chodzi tylko o zaimek, ale o to, co ten zaimek oznacza. Nigdy nie chodziło o cokolwiek, co Peter powiedział lub zrobił, tylko o to, co szkoła żądała, by mówił. Nikogo nie można zmuszać do postępowania wbrew swoim fundamentalnym przekonaniom tylko po to, by zachować pracę”.

Autor: Andrea Morris

Źródło: CBN News