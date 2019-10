Natasha Ownes wydaje świąteczny singiel „Christmas Twist”

Nagradzana piosenkarka i autorka tekstów Natasha Owens wydała 24 października, dostępny globalnie, swój pierwszy singiel o tematyce świątecznej zatytułowany „A Christmas Twist”. Radosna przeróbka retro świątecznego hitu Si’a Cranstouns’a z lat 50’tych wchodzi na listy w stacjach radiowych na całym świecie jak również jest dostępne na ITunes, Apple Music, Spotify jak również na innych platformach cyfrowych i streamingowych.

Jest to zmiana tematyczna w porównaniu do jej trzech, przyjętych brawami albumów muzycznych, które narodziły się poprzez tragiczne okoliczności. “Ta piosenka była łatwa dla mojego serca i prawdziwą przyjemnością by ją nagrać. Mam nadzieję, że tak ją właśnie usłyszycie i będzie ona błogosławieństwem dla was i waszych rodzin w te Święta” mówi Owens.

„Święta u Owenów” to dużo radości; to mój ulubiony okres w roku, kontynuuje Owen, która wraz z mężem ma dwóch synów, “Ciągle słuchamy muzyki o tematyce świątecznej i gdy usłyszeliśmy tę piosenkę wszyscy zaczęliśmy tańczyć.

Wyprodukowana przez nominowanego do nagrody Grammy, dwukrotnego zdobywcę nagrody Dove dla “Producenta Roku” Iana Eskelin’a, Owen zabiera tę wpływową,lubianą przez fanów piosenkę prosto w trasę. Dołącza do członka legendarnego Rock and Roll hall of fame Jonathana Cain’a jak również Stars Go Dim w trasę koncertową zatytułowaną „Don’t Stop Believin’ Family Christmas Tour” („Nie przestawaj wierzyć”). Daty tej świątecznej trasy koncertowej mają zostać ogłoszone wkrótce.

Podróżując ze swojego domu w Dallas, stan Texas, Ownes już wcześniej odbywała trasy koncertowe z jednymi z najlepiej sprzedających się artystów chrześcijańskich takimi jak Michael W. Smith, Jeremy Camp, Matthew West, Audio Adrenaline, Danny Gokey, Plumb, John Waller, JJ Weeks, Jason Crabb, 7th Time Down i wieloma innymi.

źródło: TCB