Natalie Grant wita święta albumem „Christmas”

Dziewięciokrotnie nominowana do nagrody GRAMMY i pięciokrotna laureatka GMA Dove Awards w kategorii Wokalistka Roku – Natalie Grant – prezentuje swój nowy album „Christmas”, wydany nakładem Capitol Records CMG.

To wyjątkowe, symboliczne wydawnictwo dla Natalie Grant. Blisko 20 lat po premierze jej debiutanckiego albumu świątecznego „Believe”, artystka powraca do tematyki, która od zawsze była jej najbliższa — tym razem z projektem, który w pełni oddaje jej dojrzałość artystyczną oraz życie prywatne jako żony, matki i aktywistki.

Zamiast po prostu odświeżać znane melodie, album „Christmas” ukazuje całe bogactwo świątecznych doświadczeń — od kameralnych kolęd śpiewanych w domowym zaciszu, przez radość rodzinnych tradycji, aż po majestatyczne, sakralne utwory przekazywane z pokolenia na pokolenie. We współpracy ze swoim mężem, laureatem GRAMMY — kompozytorem i producentem Berniem Hermsem — Grant prezentuje swoją charakterystyczną barwę głosu, z łatwością przechodząc między gospelową ekspresją, swingującym jazzem a subtelnymi balladami.

Na albumie znalazły się nowe aranżacje klasyków takich jak „Hark! The Herald Angels Sing” i „Jingle Bells”, a także dwa autorskie utwory: „God’s Gift To Us” oraz „Christmas Looks Good on You”.

— Ten album to spełnienie mojego marzenia, które dojrzewało przez niemal 20 lat — mówi Natalie Grant. — Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, jak bardzo kocham Boże Narodzenie — moje choinki pojawiają się wcześnie i stoją długo! Wiele z tych klasycznych piosenek przywołuje dla mnie wyjątkowe, pełne nostalgii wspomnienia rodzinnego śpiewania przy pianinie. Możliwość ich nagrania to dla mnie symboliczny powrót do korzeni. Mam też ogromną nadzieję, że moje dwa nowe utwory znajdą miejsce w sercach słuchaczy i staną się częścią ich własnych świątecznych tradycji.

Z okazji premiery albumu Natalie Grant wyruszy w świąteczną trasę koncertową Celebrate Christmas, którą już po raz dziesiąty zagra wspólnie z Dannym Gokeyem. Trasa obejmie 11 miast w Tennessee, na Florydzie, w Wirginii, Dystrykcie Kolumbii i innych stanach. Koncerty rozpoczną się 4 grudnia.

Poprzedni projekt Grant – „Seasons” – zadebiutował na 1. miejscu chrześcijańskiego zestawienia Billboardu, a na płycie pojawiło się wielu artystów z różnych gatunków muzycznych, m.in. Mary Mary, CeCe Winans, Tasha Cobbs Leonard, Jonathan McReynolds i inni. Najnowszy singiel — cover utworu Whitney Houston „Step By Step” z gościnnym udziałem Dolly Parton — dotarł do Top 10 radiowego formatu Mainstream AC.

Natalie Grant ma na koncie ponad miliard odtworzeń w serwisach streamingowych, wiele albumów i singli nr 1 na listach Billboardu, a także 11 opublikowanych książek — w tym popularną serię „Glimmer Girls” skierowaną do młodych czytelniczek.

Jako aktywna filantropka współtworzy organizację Hope for Justice, która walczy z handlem ludźmi poprzez działania prowadzone w USA i na całym świecie, docierając do ponad 150 tysięcy dzieci i dorosłych rocznie. Pochodząca z Seattle artystka mieszka obecnie w Nashville (Tennessee) z mężem Berniem Hermsem oraz trzema córkami: Gracie, Bellą i Sadie.

Źródło: TCB