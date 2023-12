Ojciec chciał ją zabić po poszła do kościoła

Jesienią 2022 roku, w czasie miejscowego spotkania ewangelizacyjnego, 19-letnia Urbi Izegbe powierzyła swoje życie Chrystusowi. Rodzina niezadowolona z jej decyzji zaczęła ją znieważać, grozić i odmawiać jedzenia. Ojciec zabronił jej chodzić do kościoła, ale Urbi przedłożyła swoją relację z Jezusem ponad wszystko inne i nie zrezygnowała z uczestniczenia w życiu wspólnoty. 11 sierpnia 2023 roku, gdy wróciła do domu z kościelnego spotkania, ojciec ją zaatakował i próbował zabić, ciężko raniąc jej twarz rozbitą butelką. Dzięki pomocy kilku kobiet Urbi uciekła i obecnie przebywa w ukryciu, otoczona opieką pracowników terenowych Voice of the Martyrs i miejscowego Kościoła. Dziękujmy Bogu za Urbi, za jej życie i wiarę w Pana Jezusa, za jej pokój i radość w Nim, wytrwałość i niezłomność wobec sprzeciwu rodziny.

Dziękujmy za miejscowy Kościół, w którym ma oparcie i pomoc. Niech Pan błogosławi tę wspólnotę, umacnia ją w Duchu Świętym i wyposaża do wszelkiego dobrego dzieła na chwałę Ojca w Niebie. Błogosławmy rodzinę Urbi, szczególnie jej ojca, by Duch Boży zmiękczył jego serce i ukazał mu prawdę o Zbawicielu, doprowadził do skruchy i wiecznego zbawienia w Jego Imieniu. „A ponieważ jesteście synami, Bóg posłał Ducha swojego Syna do waszych serc, który woła: Abba, Ojcze! Dlatego nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, a skoro synem, to i dziedzicem Boga przez Chrystusa”. Gal 4,6-7

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan