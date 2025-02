Nasilanie się prześladowań w Indiach

Na początku grudnia, po powrocie z niedzielnego nabożeństwa trzy rodziny zaczęły dekorować swoje domy, ciesząc się, że zbliżają się Święta Bożego Narodzenia,. Następnego ranka przed ich domami tłumnie zgromadzili się mieszkańcy wioski, wykrzykując groźby pod adresem swoich chrześcijańskich sąsiadów, a następnie wypędzili ich z domów i zaczęli je dewastować. Zerwali blachy z dachów, zniszczyli również częściowo wyposażenie domów. Pomimo zgłoszenia na policję, mieszkańcy wioski nie zostali ukarani.

Oficjalnie te trzy rodziny mogły wrócić do swoich zniszczonych domów, w praktyce jednak mieszkańcy wioski nie zgodzili się na ich powrót, grożąc im pobiciem oraz śmiercią, jeśli powrócą. Ich domy coraz bardziej niszczeją, gdyż intensywne deszcze wdzierają się do nich bez przeszkód. Ze względu na trudną sytuację i brak realnego wsparcia ze strony władz, te trzy rodziny nie mają teraz gdzie mieszkać. Jako Głos Prześladowanych Chrześcijan chcemy wesprzeć ich w budowie domków (chatek) w chrześcijańskiej wiosce, które dadzą im schronienie i pozwolą normalnie funkcjonować.

To tylko jedno z wielu wydarzeń, do których doszło w grudniu w Indiach. Kolejne z nich, to sytuacja z 26 grudnia 2024 r., kiedy to pastor Gobi razem z jednym z braci z kościoła odwiedzili starszą chrześcijankę, która z powodu choroby nie mogła wziąć udziału w nabożeństwie świątecznym. W trakcie odwiedzin na zewnątrz jej chatki zgromadził się wściekły tłum, który dotkliwie pobił odwiedzających i chorą. Pomimo zgłoszenia tego wydarzenia, żadne działania nie zostały podjęte przez władze.

za Głos Prześladowanych Chrześcijan