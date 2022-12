Kapelan napomniany za noszenie krzyżyka

Organizacja dobroczynna z Wielkiej Brytanii, Marie Curie, która zapewnia opiekę i wsparcie nieuleczalnie chorym, przeprosiła chrześcijańskiego kapelana, który usłyszał od lokalnej koordynatorki służby, że jeśli nie usunie krzyżyka na czas swojej służby w hospicjum, spotkają go „konsekwencje”.

Derek Timms, 73-letni biznesmen, który został kapelanem i służy w placówce Marie Curie w Solihull, dowiedział się, że nie może nosić krzyżyka w ramach prowadzonego przez Solihull programu „doradców duchowych”. Christian Legal Centre (CLC) poinformowało, że regionalne biuro organizacji wysłało mu przeprosiny .

Według reprezentującego Timmsa CLC, problem zaczął się we wrześniu, gdy placówka w Solihull zmieniła nazwę programu swoich kapelanów na „doradcy duchowi”, chcąc przyjąć nowe, „międzywyznaniowe” podejście.

Duchowna wyznania metodystycznego, która objęła funkcję koordynatorki programu w Solihull, wysłała Timmsowi e-mail, w którym wyraziła „zaskoczenie” noszeniem przez niego krzyżyka i poleciła, by z tego zrezygnował. Timms został poinformowany, że krzyżyk, który od czterech lat nosi w czasie swojej służby w organizacji, może „obrażać” i tworzyć „bariery”. Spornym krzyżykiem jest miniaturowy znaczek, który przypina na koszuli.

Kapelani nie powinny nosić żadnych symboli religijnych?

W e-mailu napisano: „W zgodzie z etosem hospicjum i kapelańskiej opieki zdrowotnej, osoby zaangażowane w służbę duchową nie powinny nosić żadnych symboli religijnych. Musimy troszczyć się o ludzi wszystkich wyznań i bezwyznaniowych. Chociaż znam historię o pewnym pacjencie, któremu podobał się pana krzyżyk, jednak wobec innych może on tworzyć bariery. Idea jest taka, że powinniśmy wyglądać neutralnie, co umożliwia duchowe spotkanie, jakiego potrzebuje odwiedzana osoba”.

Według Christian Legal Centre, Derek Timms nosi krzyżyk nie tylko jako manifestację swojej wiary, ale też na pamiątkę swojej żony, która zmarła wcześniej tego roku. Nosi też dyskretny naszyjnik z krzyżykiem zawierającym prochy żony.

W odpowiedzi na e-mail, Timms napisał, że krzyżyk wskazuje na jego funkcję jako kapelana chrześcijańskiego i zapytał, czy ta sama zasada stosuje się do sikhów w turbanach i muzułmanów noszących elementy garderoby religijnej. Koordynatorka podobno odpisała, że Timms potrzebuje „ponownego przeszkolenia”.

Timms usłyszał, że on i koordynatorka programu będą musieli spotkać się osobiście, by ustalić, „czy jest odpowiednią osobą, by dalej zapewniać w tym miejscu duchową opiekę”.

Przy wsparciu CLC, Timms napisał pismo do biura regionalnego Marie Curie, cytując fragmenty głośnego wyroku prawnego na temat wolności noszenia krzyżyka w miejscu pracy.

„Przeszukałem stronę internetową Marie Curie Solihull, dokumenty mówiące o ich polityce, stronę internetową NHS i nigdzie nie znajduję spisanej polityki, która zabrania noszenia krzyżyków w mojej konkretnej sytuacji, albo dlaczego jest to zabronione” – napisał Timms.

W listopadzie, biuro regionalne organizacji odpowiedziało na pismo Timmsa, twierdząc, że Marie Curie nie ma polityki organizacyjnej lub dotyczącej uniformu, „która popierałaby ich ostatnią prośbę o usunięcie krzyżyka podczas wspierania w hospicjum pacjentów i rodzin ”.

„Szczerze przepraszam za stres, jaki spowodowaliśmy”- napisano w odpowiedzi, cytowanej przez Christian Legal Centre.

Timms stwierdził w oświadczeniu, że przyjmuje przeprosiny, jednak uważa, że jego praca jako kapelana „leży teraz gdzie indziej”.

Złe potraktowanie

„Byłem zszokowany i zraniony tym, jak mnie potraktowano” – powiedział.

„Nie było i nie ma potrzeby ukrywania symbolu krzyża, a robienie tego wysyła przekaz, że wiara chrześcijańska powinna być zneutralizowana lub zupełnie usunięta z pierwszoplanowej posługi kapelańskiej” – stwierdził.

Timms powiedział też, że „ideologia międzywyznaniowa tak mocno zakorzenia się w wierze chrześcijańskiej, że chrześcijaństwo w istocie samo siebie unieważnia”.

„Gdy stałem się chrześcijaninem, chciałem pokazać ludziom wiarę, która całkowicie zmieniła moje życie” – dodał Timms. „Przysiągłem, że będę opowiadał się za Jezusem i nosił krzyżyk, by pokazać ludziom wiarę, jaką mam”.

Dyrektor naczelna Christian Legal Center, Andrea Williams, powiedziała, że Timms „pokazał wielką odwagę, nie chcąc ulec znacznemu naciskowi na usunięcie czegoś, co tak wiele dla niego znaczy”.

(…)

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post

