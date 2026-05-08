Napastnicy z plemienia Fulani zabili 11 chrześcijan w stanie Plateau w Nigerii

W ciągu dwóch tygodni w trzech chrześcijańskich wioskach stanu Plateau w Nigerii uzbrojeni pasterze Fulani zabili 11 chrześcijan, a pięć kolejnych osób zostało rannych.

Do najnowszego ataku doszło 3 maja we wsi Fan w okręgu Barkin Ladi. Według lokalnych mieszkańców napastnicy zastrzelili pięciu chrześcijan wracających wieczorem do domów po pracy.

– Uzbrojeni Fulani urządzili zasadzkę na mieszkańców i otworzyli do nich ogień – powiedział mieszkaniec Bot James.

Informacje potwierdził lokalny lider społeczności Rwang Tengwong, podkreślając, że wszyscy mieszkańcy wioski Fan są chrześcijanami.

Kolejne ataki miały miejsce wcześniej: 27 kwietnia w chrześcijańskiej wiosce Kassa zabito dwóch chrześcijan, a 19 kwietnia w Hurum zginęły cztery osoby, zaś pięć zostało rannych. Napastnicy wtargnęli do wioski nocą i zaczęli strzelać do mieszkańców.

– Boże, miej nad nami litość i wybaw nas od uzbrojonych band Fulani – powiedziała mieszkanka Hurum Florence Yohanna.

Według organizacji Open Doors Nigeria pozostaje krajem, w którym ginie najwięcej chrześcijan na świecie. W okresie od października 2024 do września 2025 roku zamordowano tam 3490 chrześcijan — 72 proc. wszystkich ofiar prześladowań religijnych na świecie.

Część ugrupowań Fulani oskarżana jest o inspirowanie się radykalnym islamem i celowe ataki na społeczności chrześcijańskie. Chrześcijańscy liderzy w Nigerii wskazują, że przemoc ma związek zarówno z ekstremizmem religijnym, jak i walką o ziemię oraz zasoby, nasilającą się wskutek pustynnienia terenów północnej Nigerii.

W regionie działają także ugrupowania dżihadystyczne, takie jak Boko Haram czy ISWAP. Według Open Doors zagrożenie rośnie również z powodu pojawienia się nowej islamistycznej organizacji terrorystycznej Lakurawa, powiązanej z Al-Kaidą.

Źródło opr.: Morning Star News