Napaści na chrześcijanki – przemoc fizyczna i seksualna

Gwałt jest „bronią” w konfliktach. Jest ona równie perfidna, co powszechna. W ubiegłym roku grupy rebeliantów dokonały wielu napaści na chrześcijanki, np. w Republice Środkowoafrykańskiej (RŚA). Poniżej opisujemy dwa z nich. Módlmy się o Boże uzdrowienie i pokój dla poszkodowanych kobiet.

[Uwaga: Niniejszy tekst zawiera opisy przemocy fizycznej i seksualnej.]

Bezsilność kobiet i ich mężów

26 października 2024 r. uzbrojeni mężczyźni napadli i zgwałcili trzy kobiety i dziewczynkę z tej samej społeczności. „Było nas cztery – trzy kobiety i jedenastoletnia dziewczynka. Około jedenastej rano, kiedy pracowałyśmy, otoczyli nas uzbrojeni mężczyźni. Nie miałyśmy szans na ucieczkę” – opowiada 46-letnia Maika*. Jest diakonisą w lokalnym kościele baptystów i jedną z ofiar ataku. „My, kobiety, zostałyśmy pobite i zgwałcone na oczach naszych mężów. Oni nie mieli nawet możliwości [by nas chronić]” – dodaje.

Później kobiety zostały zabrane do obozu rebeliantów. Maika wyjaśnia, że „mężczyźni służyli jako tragarze i siła robocza, a my, kobiety, byłyśmy obiektami seksualnymi. W ciągu pięciu dni mogli nas zgwałcić w każdej chwili, a co gorsza, robili to na oczach naszych mężów”. Po pięciu dniach oprawcy zdecydowali, że nadszedł czas, aby je wypuścić. „Zostałyśmy uwolnione razem z mężczyznami w pobliżu Kaga Bandoro”.

Trwałe konsekwencje

29 listopada 2024 r., w tej samej okolicy, inna grupa uzbrojonych mężczyzn zaatakowała i zgwałciła 63-letnią Marie*. Matka siedmiorga dzieci pracowała na polu z mężem, kiedy zaskoczyło ich dwóch uzbrojonych mężczyzn. Jej mężowi udało się uciec. Marie nie była w stanie biec ze względu na swój wiek i niepełnosprawność fizyczną.

„Dwóch uzbrojonych mężczyzn zabrało mnie do pobliskiego buszu. Najpierw mnie zgwałcili, a potem pokaleczoną i bez sił porzucili na pastwę losu. Leżałam tam przez kilka godzin, ponieważ nie mogłam chodzić i nie miałam już siły” – wspomina.

Po jakimś czasie wrócił mąż Marie. Razem z innym mężczyzną zanieśli ją do domu. Nie było ich stać na leczenie w szpitalu. Marie przeżyła dzięki ziołom, jednak do dziś mierzy się z problemami zdrowotnymi.

Jezus uzdrawia we wspólnocie

Z taką rzeczywistością zmaga się wiele chrześcijanek w RŚA. Chociaż chrześcijanie stanowią zdecydowaną większość ludności kraju, często padają ofiarą ataków ze strony ekstremistycznych grup zbrojnych, ponieważ na ogół nie stosują wobec nich przemocy. Na ataki szczególnie narażone są kobiety. Gwałty, na które muszą patrzeć ich mężowie i dzieci, nie tylko je upokarzają, ale zazwyczaj również traumatyzują całą rodzinę. Najbardziej poszkodowane są jednak kobiety.

Z tego powodu Open Doors organizuje seminaria na temat radzenia sobie z traumą, podczas których kobiety uczą się rozumieć swoją traumę i przezwyciężać ją na podstawie treści zawartych w Biblii. Skrzywdzone kobiety zazwyczaj zakładają grupę samopomocy, aby wspierać się nawzajem po zakończeniu seminarium. Obecnie w RŚA działa ponad 20 takich grup, prowadzonych przez lokalnych partnerów. Skupiają one ofiary przemocy seksualnej i wdowy, których mężowie zostali zamordowani przez bojówki. Informacje zwrotne od kobiet potwierdzają uzdrawiający wpływ tych seminariów i późniejszej pracy w grupach wsparcia. Jedna z kobiet powiedziała: „Dzięki tej grupie nie zamykam się już w sobie i się nie ukrywam”.

*Imię zmienione

Prosimy, módl się zranione kobiety i ich rodziny:

Przynieś przed Boże oblicze głębokie cierpienie, jakiego doświadczają zgwałcone kobiety w RŚA.

Podziękuj Ojcu Niebieskiemu, że Jego pocieszenie jest silniejsze niż jakiekolwiek cierpienie (2 Koryntian 1:3-7) i módl się, aby dał kobietom właśnie takie pocieszenie i uzdrowienie.

Módl się za mężów i dzieci kobiet, aby oni również zostali wzmocnieni w wierze przez miłość Jezusa.

Módl się, aby Jezus zmienił serca prześladowców. Proś, aby zmienili swoje życie i całkowicie Mu się poddali.

za Open Doors, Polska