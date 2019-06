Naomi Scott, gwiazda „Alladyna”, mówi, że wiara jest częścią jej tożsamości

Naomi Scott to gwiazda, która gra rolę księżniczki Jasminy w nowej wersji „Alladyna”, znanego filmu Disneya. W tym miesiącu aktorka powiedziała, że nie ma pojęcia, jak byłaby w stanie przejść przez wszystkie życiowe trudności bez wiary w Boga.

Podczas wywiadu z organizacją Compassion, której jest ambasadorką, Scott powiedziała, że wiara daje jej „pokój”, dzięki któremu trwa „w skupieniu i stabilizacji”.

– Tak szczerze, to nie postrzegam tego jako jakiejś oddzielnej rzeczy, dodatku do mojej osobowości – powiedziała, streszczając jedną z rozmów na temat wspólnej wiary, którą odbyła z mężem, Jordanem Spencem. – Moja wiara to część mojej tożsamości.

Scott dodała, że wiara w Jezusa uświadamia jej, że nie definiują jej opinie innych na temat jej pracy.

– Nieważne, co ktoś napisze o mnie na Twitterze, ani co czeka mnie w przyszłości. Świadomość, że to mnie nie definiuje, że nie określa mojej tożsamości, nie kształtuje jej w żaden sposób – to jest niesamowite. Oczywiście czasem łatwiej to powiedzieć, niż przyjąć do wiadomości – mówiła. – Jednak to jest ten czynnik, który sprawia, że się nie poddaję.

Jeśli chodzi o rolę w „Alladynie”, Scott powiedziała, że cieszy się, że ma okazję zagrać tak silną postać kobiecą w filmie wyczekiwanym przez wielu.

Dodała, że poczuła nić porozumienia z producentami już przy pierwszym spotkaniu.

– Podoba mi się, jak pokazaliśmy Jasminę. Z jednej strony widać w niej wszystko to, za co pokochali ją fani animowanej wersji „Alladyna”, ale z drugiej łatwo dostrzec, że walczy o wolność wyboru, a także o uwolnienie swojego królestwa.

Autor: Tré Goins-Phillips, Faithwire

Źródło: CBN News