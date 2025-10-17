Nalot na spotkanie biblijne kościoła domowego

22 sierpnia rano kilku chrześcijan zebrało się na studium biblijnym w kościele Beijing Holy Love Fellowship, kiedy nagle do budynku wtargnęło kilku funkcjonariuszy policji. Po zażądaniu okazania dokumentów tożsamości wierzących, władze zarejestrowały dane osobowe wszystkich obecnych.

Kościół Beijing Holy Love Fellowship, który jest jednym z najbardziej znanych kościołów domowych w stolicy Chin, przed nalotem był wyraźnie pod obserwacją władz miejskich. Niedawna interwencja jest następstwem serii innych incydentów, w których kilku członków kościoła zostało wcześniej zatrzymanych i skazanych za udział w działalności religijnej lub działaniach na rzecz praw człowieka.

Niezarejestrowane kościoły w Chinach nadal spotykają się z nadzorem, ingerencją i zagrożeniami prawnymi. Ponadto członkowie kościoła są często oskarżani o przestępstwa takie jak „zakłócanie porządku społecznego” lub prowadzenie „nielegalnej działalności gospodarczej”. Oskarżenia te są często wykorzystywane przez komunistycznych urzędników do tłumienia zgromadzeń religijnych i zastraszania osób, które w nich uczestniczą.

Pamiętajmy w modlitwie o członkach tego prężnie rozwijającego się kościoła, którzy mogą ponieść konsekwencje za udział w działalności chrześcijańskiej, prosząc Pana, aby zapewnił każdemu z nich nieustanną siłę, otuchę i ochronę. Módlmy się, aby władze zaangażowane w zakłócanie spotkań chrześcijan osobiście doświadczyły głębokiej, zmieniającej życie miłości Chrystusa poprzez świadectwo Jego naśladowców i w rezultacie stały się otwarte na prawdę Ewangelii.

Źródło: ChinaAid, VOM Canada

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan