Najważniejsze postanowienia noworoczne Amerykanów na 2026

W oczekiwaniu na 2026 rok, Amerykanie najczęściej postanawiają „więcej czasu spędzać z rodziną” i „więcej się modlić” — to jedne z dziesięciu najpopularniejszych noworocznych postanowień.

Z badania opublikowanego przez YouGov wynika, że większość Amerykanów (51%) nie planuje podejmować noworocznych postanowień na 2026 rok, natomiast 31% zamierza wyznaczyć sobie cele na nadchodzący rok.

Najczęściej wskazywanym postanowieniem jest „więcej ćwiczyć” (25%), ale w pierwszej dziesiątce znalazły się także deklaracje dotyczące życia rodzinnego i wiary. Piętnaście procent Amerykanów zadeklarowało, że chce spędzać więcej czasu z rodziną, a tyle samo — że zamierza więcej się modlić.

Inne popularne postanowienia na 2026 rok to m.in.: „być szczęśliwszym” (23%), „zdrowiej się odżywiać” (22%), „więcej oszczędzać” (21%), „poprawić kondycję fizyczną” (21%), „schudnąć” (17%), „zadbać o zdrowie psychiczne” (16%), „nauczyć się czegoś nowego” (15%), „więcej czytać” (15%), „poprawić relacje z rodziną lub przyjaciółmi” (13%), „spłacić długi” (12%), „lepiej zorganizować życie lub dom” (12%), „więcej podróżować” (11%) oraz „pozbyć się złego nawyku” (11%).

Jeśli chodzi o poglądy polityczne, Republikanie (19%) częściej niż Demokraci (15%) czy niezależni wyborcy (12%) wskazywali „modlitwę” jako jedno ze swoich postanowień. Wśród wyborców, którzy w wyborach prezydenckich w 2024 roku poparli Donalda Trumpa, 18% zadeklarowało chęć częstszej modlitwy, podczas gdy wśród zwolenników Kamali Harris było to 11%.

Podobna tendencja dotyczy postanowienia o spędzaniu większej ilości czasu z rodziną — 19% Republikanów wyraziło taką chęć, w porównaniu do 14% Demokratów i 13% wyborców niezależnych. Wśród wyborców Trumpa taką deklarację złożyło 18%, a wśród zwolenników Harris — 12%.

Mniej popularnym postanowieniem na 2026 rok było „skupienie się na sprawach duchowych” — wskazało je 9% badanych. Nieco częściej na taki cel wskazywali wyborcy niezależni (10%) niż Republikanie (9%) i Demokraci (8%). Wśród wyborców Trumpa 12% planuje poświęcić więcej uwagi duchowości, a wśród wyborców Harris — 8%.

Wśród innych rzadziej wskazywanych postanowień znalazły się: „spędzać więcej czasu z przyjaciółmi” (9%), „realizować cele zawodowe” (9%), „rozwijać nowe hobby” (8%), „znaleźć nową pracę” (8%), „przeprowadzić się” (6%), „częściej angażować się w wolontariat” (6%), „częściej przychodzić punktualnie” (4%) oraz „bardziej angażować się politycznie” (4%).

Sondaż YouGov został przeprowadzony w dniach 9–11 grudnia 2025 roku na próbie 1104 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi +/- 4 punkty procentowe.

Autor: Ryan Foley

Źródło: Christian Post