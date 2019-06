Najdłuższa Biblia na świecie w 3.333 obrazach

NATIONAL MALL. W ubiegły weekend w National Mall w Waszyngtonie, DC nie było „separacji kościoła i państwa”. Na wystawie pokazano całą Biblię.

Jednak nie były to tylko zapisane na kartach słowa. Każda część Biblii została zilustrowana przez profesjonalnego malarza, a wszystkie obrazy połączono ze sobą w szeregu i rozciągnięto wokół sadzawki lustrzanej między Pomnikiem Lincolna i Pomnikiem II Wojny Światowej.

Każdy z ponad 400 wolontariuszy podtrzymywał kilka metrów długiego na półtora kilometra dzieła niemieckiego malarza Willy’ego Wiedmann’a.

„To najdłuższa Biblia na świecie, zapewne również najdłuższa, ilustrowana księga. To także okazja, byśmy pokazali ją stolicy i narodowi” – powiedział w wywiadzie dla CBN News Ken McKenzie, dyrektor naczelny Muzeum Bilbii. „Trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy panele – oto cała Biblia, od początku do końca”.

Wiedmann włożył w ten projekt wiele lat życia, a McKenzie przyznał, że był podekscytowany, mogąc zobaczyć dzieło Wiedmann’a po raz pierwszy w całości pokazane w Ameryce.

Biblia dla tych, którzy nie potrafią czytać?

„Uważał, że około jedna trzecia populacji świata albo nie umie czytać, albo nie może zdobywać wiedzy przy pomocy słów. Ci ludzie musieli uczyć się przy pomocy obrazów” – wyjaśnił McKenzie. „I to go zmotywowało, by 16 lat życia spędzić na tworzeniu tej niezwykłej Biblii”.

Syn Wiedmann’a, Martin, przyjechał na wystawę aż z Niemiec, by reprezentować wizję swojego ojca.

„Ponad miliard ludzi jest niepiśmiennych – ludzi, którzy nie potrafią czytać i pisać – i to dla nich jeden ze sposobów, by poznać Biblię, przez obrazy” – powiedział w rozmowie z CBN News.

Świat mógł nigdy nie zobaczyć tego skarbu. „[Ojciec] nie mógł znaleźć wydawcy, który opublikowałby 3.333 obrazy” – powiedział Martin Wiedmann. „Wtedy po prostu nie było takiej technologii i nikomu się to nie opłacało”.

Skarb na strychu

Malarz nawet własnej rodzinie nie powiedział o tym olbrzymim dziele.

„Odkrycie obrazów było dla mnie zupełnym zaskoczeniem” – powiedział Martin Wiedmann. „Ojciec schował je w czterech ogromnych, aluminiowych pudłach, które po jego śmierci znalazłem u niego na strychu, gdzieś na samym końcu”.

Biblia Wiedmann’a jest pokazana na długoterminowej wystawie w Muzeum Biblii w Waszyngtonie; można ją też kupić w formacie cyfrowym.

Jezus z rozwichrzonymi blond włosami, Bóg jako trójkąt

W pracy Wiedmann’a widać zapożyczenia z wielu szkół: surrealizmu, kubizmu, ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Wiele z jego obrazów, tworzących Biblię Wiedmann’a, wygląda jak namalowanych przez Pabla Picassa lub Petera Maxa. Jego wizja prowadzi do zupełnie innego spojrzenia na pewne biblijne tematy. Na przykład, Jezus Chrystus zwykle pojawia się z rozwichrzonymi, jasnymi włosami, które czasem grubymi pasmami rozchodzą się we wszystkich kierunkach wokół Jego głowy.

„Nigdy nie chciał, by Bóg miał twarz czy płeć” – powiedział o Wiedmann’ie reprezentujący Muzeum Biblii McKenzie. „Dlatego zawsze przestawiał Go jako widniejący u góry obrazu trójkąt. A Jezusa zawsze pokazywał z tymi szalonymi, jasnymi włosami. Nie wiadomo, dlaczego!”.

Lecz bez względu na to, co ludzie sądzili o stylu, patrzyliśmy na potężny, biblijny cud, gdy około 400 osób podtrzymywało 3.333 obrazy, połączone ze sobą w długim sznurze, rozciągającym się od Pomnika Lincolna aż do Pomnika II Wojny Światowej i zakręcającym z powrotem.

Na widok wystawy, syn malarza wykrzyknął: „Żeby mieć długi na milę obraz, okalający sadzawkę lustrzaną w formie Biblii – to niesłychane!”.

Paul Strand

źródło: CBN News