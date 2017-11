Naga Ewangelia – Andrew Farley

Co, jeśli chrześcijaństwo jest prostsze, niż myślisz, bardziej wyzwalające, niż się spodziewasz i piękniejsze, niż mógłbyś to sobie wyobrazić?

Bóg przeznaczył nam obfite życie, pełne pokoju i radości. Dlaczego więc tak wielu chrześcijan, choć myśli, że o relacji z Jezusem wie już wszystko, wciąż zmaga się z poczuciem winy, presją, lękiem i znużeniem? Autor przeszedł tę drogę i znalazł odpowiedź, którą dzieli się w tej wyjątkowej książce, pokazując, że pełne, a zarazem proste chrześcijaństwo jest możliwe.

Andrew Farley porusza tematy kluczowe dla każdego wierzącego, m.in.:

Co to naprawdę znaczy żyć życiem Jezusa?

Czy powinieneś prosić Boga o przebaczenie?

Dlaczego nie musisz skrupulatnie rozeznawać, jakie decyzje podjąć, by były zgodne z wolą Bożą?

Książka w konkretny i bezkompromisowy sposób zachęci cię do weryfikacji twojego sposobu postrzegania chrześcijaństwa i oczyszczenia ze wszystkiego, co przysłania lub zniekształca jego prawdziwe sedno. Stanie się tym samym jasną pochodnią w mroku twoich zmagań, wątpliwości, lęku czy poczucia winy.

Tylko prawdziwa i czysta, naga Ewangelia może naprawdę zrewolucjonizować życie, czyniąc je kompletnym i pełnym pasji. Przyjmij ją i odpocznij w Jezusie!

Dr Andrew Farley jest nauczycielem Biblii w kościele, który od ponad pięćdziesięciu lat mieści się na wysokich równinach zachodniego Teksasu. Andrew jest autorem kilku bestselerowych, chrześcijańskich pozycji i częstym mówcą w kościołach i na ewangelizacjach. Andrew jest również wykładowcą lingwistyki na Texas Tech University i mieszka w Lubbock w Teksasie z żoną Katharine i synem Gavinem.

Skąd wiadomo, że żaglówka jest ustawiona z wiatrem? Może na to pytanie odpowiedzieć żona autora tej książki, będąca kapitanem żaglówki – wtedy, kiedy łódka ślizga się na falach. Skąd wiemy, że tak się dzieje? Staramy się usłyszeć szum. Niniejsza książka pokazuje, jak ustawić żagle naszego życia, by wypełnił je wiatr prawdy i by jak najlepiej współpracowały z Bożym Duchem. Przeczytaj tę książkę i usłysz szum.

-Leonard Sweet, autor bestsellera So Beautiful: Divine Design for Life and the Church

Cechy Produktu

Autor: Andrew Farley

Liczba stron: 272

Okładka: miękka

Rok wydania: 2016

Format: 135×205 mm

ISBN: 9788363271626

Wydawca: Wydawnictwo Szaron