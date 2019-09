„Nadzieja jest zaraźliwa”: poruszająca historia o 11 września, jakiej pewnie nigdy nie słyszałeś

Nowy film dokumentalny opowiada niezwykłą historię o 11 września, jakiej wielu Amerykanów prawdopodobnie jeszcze nigdy nie słyszało. W przeciwieństwie do przerażających wydarzeń, jakie terroryści zapoczątkowali 11 września 2001 roku, to historia o miłości, współczuciu, gościnności i trosce.

Film „You Are Here: A Come From Away Movie” („Jesteś tutaj: przybycie z daleka”) relacjonuje, jak w jednym z najmroczniejszych dni we współczesnej historii ludzkości, „obywatele Gander w Nowej Funlandii pozwolili przemówić wszystkiemu, co w człowieku dobre i hojne”.

To produkcja, która opowiada fascynującą, wartą poznania historię. 11 września 2001 roku, gdy obywatele i pierwsi odbiorcy tragicznej wiadomości z Nowego Jorku w Waszyngtonie, D.C. i Pensylwanii zmagali się ze skutkami nienawiści i śmiertelnym chaosem, mieszkańcy małego miasta na kanadyjskiej wyspie Nowa Funlandia natychmiast zaczęli działać, by pomóc tysiącom ludzi z całego świata, którzy nagle zjawili się na ich ziemi.

W ciągu najbliższych godzin od ataków, gdy każdy samolot był zmuszony do lądowania na najbliższym lotnisku, pojawiły się niezwykłe akty hojności. Trzydzieści osiem samolotów pasażerskich, które w tym dniu podróżowały w pobliżu Atlantyku, nie miały dokąd polecieć, jak tylko do Gander w Nowej Funlandii, małego miasta liczącego około 9 tysięcy mieszkańców.

Na pokładzie wszystkich 38 samolotów znajdowało się w sumie około 7 tysięcy pasażerów – potężny tłum, odpowiadający rozmiarom średniej miejscowości.

„Oto 7 tysięcy ludzi, którzy zasadniczo zostali wrzuceni do 9-tysięcznego miasta, co niemal podwaja jego populację” – powiedział Peter Gentile, producent „You Are Here”, w wywiadzie dla „The Pure Flix Podcast”.

Dysponując tylko sześcioma taksówkami i około czterystoma dostępnymi pokojami hotelowymi w całym mieście, mieszkańcy Gander musieli szybko wymyśleć, jak rozlokować tysiące pasażerów z 90 różnych krajów, którzy w tak burzliwym czasie niespodziewanie u nich wylądowali.

Gentile mówi, że społeczność natychmiast rzuciła się do działania.

„Miasto Gander i jego burmistrz sięgnęli po plan awaryjny” – powiedział. „Zaczęli przygotowywać jedzenie i obiady dla wychodzących z samolotów ludzi”.

Ale na tym nie koniec. Choć na początku zakładano, że pasażerowie zostaną w Gander tylko kilka godzin, ich pobyt wydłużył się do pięciu dni. Mimo to, miasto stanęło na wysokości zadania.

„Ludzie zostali rozlokowani w szkołach średnich i gimnazjach… a wielu mieszkańców otworzyło przed nimi swoje domy” – powiedział Gentile. „Zupełnie obcy przyszli spać w ich łóżkach, myć się w ich łazienkach, jeść razem w ich rodzinami… Zasadniczo, mieszkańcy zrobili to z dobroci serca”.

Minęło 18 lat, odkąd mieszkańcy Gander pokazali klasę, a niektóre historie, jakie wyłoniły się z zaskakującego lądowania i okazanej po nim życzliwości, nadal zmieniają życie.

Opowiadając je, Gentile wspomina historię małżeństwa Nicka i Diane. Oboje pochodzili z innych światów. Nick był brytyjskim inżynierem, a Diana mieszkała w Teksasie, jednak tamtego dnia oboje trafili do Gander.

„Dostrzegli siebie w zatłoczonym pomieszczeniu, zaczęli rozmawiać, zaprzyjaźnili się i nawiązali relację” – mówi Gentile. „A po roku od tamtych wydarzeń wzięli ślub i dzisiaj nadal są ze sobą. To piękna historia miłosna”.

Gentile ma nadzieję, że widzowie „You Are Here: A Come From Away Movie” zobaczą siłę i wspólnotę, jaka powstała w Gander w następstwie wydarzeń 11 września, dodając, że pasażerowie, którzy po atakach otrzymali pomoc, doznali trwałej przemiany.

„Otworzyło ich to na udzielanie większej pomocy, niż zwykle byliby do tego skłonni” – powiedział Gentile. „Teraz podwijają rękawy… i sami idą pomagać”.

Producent dodał przesłanie, z jakiego wszyscy możemy dzisiaj skorzystać: „Nadzieja jest zaraźliwa”.

Film „You Are Here” zostanie pokazany wieczorem 11 września 2019 roku w ramach Fathom Events w 800 kinach w całych Stanach Zjednoczonych.

Autor: Billy Hallowell, Pureflix.com

Źródło: CBN News