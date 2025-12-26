Nadzieja dla więźniów na Boże Narodzenie

Misja z siedzibą w stanie Wirginia (USA) planuje w tym roku dostarczyć blisko 75 000 „Hope Packs” – pakietów zawierających materiały duchowe, artykuły higieniczne i przesłanie Ewangelii – do osób osadzonych, funkcjonariuszy więziennych oraz rodzin więźniów na całym świecie, rozszerzając działania mające na celu przeciwdziałanie świątecznej izolacji za kratami.

Organizacja Good News Global, założona w 1961 roku, ogłosiła rozwój inicjatywy „Hope Pack & Presence”, która wystartowała w 2021 roku z 50 000 paczkami. Program ma na celu niesienie wsparcia i dzielenie się miłością Jezusa w okresie Bożego Narodzenia i przez cały rok, docierając do 170 zakładów karnych w 20 stanach USA i 20 krajach.

Inicjatywa rozpoczęła się, gdy były osadzony i kapelan Richard Van Arsdale skontaktował się z Willow Creek Community Church na przedmieściach Chicago w sprawie programu Hope Pack, co doprowadziło do stałej współpracy wspieranej przez kościoły i darczyńców.

Blisko 300 kapelanów organizacji służy w zakładach karnych przez cały rok, budując relacje sprzyjające wzrostowi duchowemu i uczniostwu. Paczkom towarzyszą osobiste odwiedziny; ich zawartość różni się w zależności od regionu, ale zazwyczaj obejmuje świąteczną torbę, kartkę z życzeniami, kalendarz na 2026 rok oraz prezentację Ewangelii.

„Hope Packs to nasza największa bezpośrednia forma dotarcia z Ewangelią do osób osadzonych i tych dotkniętych konsekwencjami uwięzienia” – powiedział Jon Evans, prezes Good News Global. „W te Święta możemy przekazać przesłanie Ewangelii do otwartych rąk więźniów”.

W USA większość paczek zawiera „Armor”, 200-stronicową książkę z rozważaniami, wierszami, ilustracjami i zadaniami dla osób za kratami. W wersjach międzynarodowych mogą znaleźć się Biblie, traktaty lub materiały z rozważaniami. Dodawane są także praktyczne artykuły, takie jak ciastka, chipsy, skarpetki, szczoteczki do zębów i pasta do zębów w USA lub podstawowe produkty spożywcze, jak ryż, mąka czy cukier, za granicą.

„Nie wręczamy tylko toreb” – powiedział Evans. „Przynosimy nadzieję”.

Osadzeni chwalą wpływ projektu. „Ta książka dała mi nadzieję i pokój w sercu” – napisał jeden z więźniów z Visalii w Kalifornii, odnosząc się do publikacji Armor. „Nauczyłem się wiele z zadań i historii i czuję miłość Boga od każdego, kto pomagał przy tej książce”.

Gubernator Wirginii Glenn Youngkin również pochwalił tę służbę, mówiąc: „Good News postanowiła rzucić światło na bardzo prostą, a zarazem głęboką prawdę, że jest nadzieja i że każdy człowiek na tej ziemi ma wartość”.

Działania te odpowiadają na dramat samotnych Świąt ponad 11 milionów osób osadzonych na całym świecie, które przy ograniczonym kontakcie z rodziną często doświadczają jeszcze głębszego poczucia osamotnienia.

Good News Global służy każdego dnia ponad 400 000 osadzonych mężczyzn, kobiet i młodych ludzi w ponad 300 jednostkach w USA i 23 krajach, współpracując z władzami więziennymi kierując się przekonaniem o wartości każdego człowieka.

Źródło: Christian Post