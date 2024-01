Na skróty – Ruben Gonzalez

Opowieść dla każdego, kto chce wykorzystać w pełni swój potencjał i pomóc to samo zrobić ludziom wokół siebie.

Rekomendacje

„Od razu polecisz Na skróty znajomym, rodzinie i kolegom w pracy.

Ta pozycja jest najlepszym prezentem dla każdego, kto chce odnieść sukces w życiu”.

– Jack Canfield, autor książki Zasady Canfielda

„Wspaniała opowieść pełna mądrości. Jeżeli prowadzisz własną firmę, zadbaj o to,

żeby każdy w Twoim zespole przestudiował tę pozycję”.

– Bob Burg, współautor serii książek Go-Givers – rozdawcy

„Na skróty jest pełna myśli, które mogą zmienić Twoje życie. Dlatego nie kupuj tylko

jednego egzemplarza – kup od razu dla swoich dzieci, znajomych, współpracowników”.

– Mark Miller, wiceprezes firm Leadership i Chick-fil-A

„To lektura obowiązkowa, która na zawsze wpłynie na Twoje życie!

To właściwa książka na obecne czasy!”.

– Vince Papale, inspiracja serialu Niezwyciężony

„Na skróty to angażująca historia pełna ponadczasowych zasad,

które pomogą Ci w pełni wykorzystać Twój potencjał”.

– Dave Ramsey, autor The Total Money Makeover

Dlaczego powinieneś przeczytać tę książkę?

Jack Canfield, autor Zasad Canfielda

Co pewien czas można trafić na książkę tak inspirującą, że natychmiast zaczynasz pisać listę osób, które muszą otrzymać od ciebie jeden egzemplarz.

Tak było w moim przypadku po przeczytaniu Na skróty, autorstwa olimpijczyka Rubena Gonzaleza. Jestem przekonany, że po przeczytaniu tej książki ty też zechcesz podzielić się nią z przyjaciółmi, rodziną, współpracownikami. Ta pozycja to najlepszy prezent dla każdego, kto chce osiągnąć sukces w życiu.

Gdybym miał podpowiedzieć, jacy ludzie z pewnością odniosą korzyści z przeczytania Na skróty, to byliby wśród nich:

• pracownicy i wspólnicy w firmach – aby nauczyli się, jak realizować swoje cele szybciej;

• znajomi menedżerowie – aby nauczyli się inspirować swoje organizacje do działania z wykorzystaniem pełni potencjału;

• członkowie rodziny – aby odkryli, jak wykorzystać swój potencjał i zbudować dla siebie lepszą przyszłość;

• licealiści i studenci – żeby poznali zasady sukcesu, które pomogą im w przyszłości osiągnąć długotrwały sukces – rzeczy, o których nie mówi się w szkole;

• sportowcy – żeby byli w stanie polepszać swoje wyniki szybciej niż do tej pory;

• i w końcu: każdy, kto ma cele albo marzenia i pragnie je zrealizować.

Dobrze opowiedziana historia nie tylko bawi, ale też edukuje. I tak jest w przypadku.

O autorze

Ruben Gonzalez przemawiał dla ponad stu firm z listy Fortune 500 na całym świecie. Konkurował w saneczkarstwie męskim na olimpiadach.

Jego książki i wystąpienia inspirują, wyposażają i zachęcają ludzi do realizowania ich celów szybciej, niż sądzili, że to będzie możliwe.

Dane książki:

Tytuł: Na skróty

Autor: Gonzalez Ruben

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Logos