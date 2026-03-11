Muzułmański tłum wstrzymuje naprawę dachu kościoła w Indonezji

Mieszkańcy muzułmańscy – przy wsparciu policji i urzędnika szczebla podokręgu – 1 marca przerwali naprawę dachu kościoła w wiosce Kulim Jaya w prowincji Riau na Sumatrze. Domagali się, by przed rozpoczęciem prac wspólnota uzyskała zgodę lokalnych muzułmanów na remont świątyni należącej do Kościoła Batak Protestant Christian Church (HKBP).

Około 20 z 70 protestujących weszło do budynku kościoła, gdzie trwały prace. Wraz z nimi pojawili się policjanci oraz szef podokręgu, twierdząc, że remont może się odbyć dopiero po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia. Na nagraniu krążącym w internecie jeden z przeciwników mówi, że mieszkańcy nie zakazują modlitwy, lecz sprzeciwiają się remontowi bez zgody władz i społeczności. Jedna z chrześcijanek odpowiada: „Naprawiamy dach, bo przecieka. Jeśli tego nie zrobimy, gdzie będziemy się modlić?”.

Szef podokręgu Lubuk Batu Raya, Armin, stwierdził w rozmowie z portalem Riauonline, że nie był to „najazd”, lecz próba mediacji. Według niego mieszkańcy chcieli jedynie zobaczyć dokumenty pozwalające na remont. Rozmowy między władzami, mieszkańcami i kościołem trwają.

Przedstawiciele HKBP nie złożyli dotąd wniosku o pozwolenie na remont, argumentując, że świątynia stoi w środku plantacji palmowej, z dala od zabudowań. Pastor Faber Manurung podkreślił jednak, że drewniany kościół z 1995 r. jest w bardzo złym stanie: deski są spróchniałe, a dach przecieka. Decyzję o renowacji podjęto w lutym.

Kościół jest oficjalnie zarejestrowany w indonezyjskim Ministerstwie ds. Religii i posiada wymagane dokumenty. Próby jego remontu trwają od 2010 r., lecz lokalni mieszkańcy wielokrotnie je blokowali.

Działania protestujących potępiła Centralna Rada Indonezyjskiego Ruchu Młodzieży Chrześcijańskiej (GAMKI), wskazując na zastraszanie wiernych korzystających z konstytucyjnego prawa do kultu religijnego. Organizacja Indonesia for All Movement podkreśliła, że podobne sytuacje powtarzają się często – przy budowie lub remoncie kościołów pretekstem są zwykle pozwolenia i zgoda społeczności, mimo że konstytucja gwarantuje wolność religijną.

Według organizacji monitorujących prawa człowieka przypadki naruszeń wolności religijnej w Indonezji są liczne. Instytut Setara odnotował 402 takie zdarzenia w 2024 r. i 260 w 2025 r., a inne organizacje raportują dziesiątki kolejnych przypadków.

Komentator polityczny Fritz Meko zaznaczył jednak, że sprzeciw nie zawsze oznacza odrzucenie kościoła przez całą lokalną społeczność. Jego zdaniem część muzułmańskich organizacji sygnalizuje rosnące wpływy środowisk prawicowych, stojących w opozycji do bardziej umiarkowanych grup i państwa.

W ostatnich latach społeczeństwo indonezyjskie staje się coraz bardziej konserwatywne religijnie, a – jak wskazuje organizacja Open Doors – kościoły prowadzące działalność ewangelizacyjną bywają celem ataków ze strony islamskich ekstremistów.

Źródło opr.: Morning Star News