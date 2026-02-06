Muzułmański porywacz chrześcijańskiej dziewczynki w Pakistanie otrzymał opiekę

Federalny sąd w Pakistanie we wtorek (3 lutego) przekazał opiekę nad 13-letnią chrześcijańską dziewczynką muzułmaninowi, który ją porwał, zmusił do nawrócenia i poślubienia, przekazali informatorzy.

Rodzice Marii Shahbaz byli zdruzgotani tym orzeczeniem po tym, jak dwuosobowy skład nowo powołanego Federal Constitutional Court (FCC) odrzucił jej oficjalny akt urodzenia i zignorował wcześniejsze ustalenia sądu, że małżeństwo było nielegalne – powiedział Safdar Chaudhry, przewodniczący organizacji praw człowieka Raah-e-Nijaat Ministry.

Sędzia Karim Khan Agha i sędzia Syed Hassan Azhar Rizvi przyjęli oświadczenie Marii – które, jak twierdzą jej rodzice i ich prawnik, zostało złożone pod przymusem – że z własnej woli przeszła na islam i poślubiła 30-letniego Shehryara Ahmada, powiedział Chaudhry.

„Mieliśmy nadzieję, że sąd weźmie pod uwagę oficjalny dokument urodzenia dziewczynki (B-Form) oraz postanowienie sądu sesyjnego potwierdzające, że oskarżony zawarł nielegalne małżeństwo z nieletnią” – powiedział Chaudhry Christian Daily International–Morning Star News. „Nawet funkcjonariusz prowadzący dochodzenie poinformował sąd, że w odpowiedniej radzie związku nie istnieje żaden zapis o małżeństwie, a mimo to zostało to zignorowane”.

Chaudhry powiedział, że sąd nie wziął również pod uwagę, iż dziewczynka pozostawała pod opieką podejrzanego przez ponad sześć miesięcy, co budzi poważne obawy o przymus.

„Sędziowie powinni byli uwzględnić fakt, że najprawdopodobniej złoży zeznania na korzyść oskarżonego pod wpływem presji” – stwierdził. „To głęboko rozczarowujące, że sąd nie zapewnił bezpiecznego i sprzyjającego środowiska do złożenia jej zeznań”.

Jak powiedział, Maria została uprowadzona 29 lipca. Od tego czasu jej rodzina wielokrotnie zabiegała o interwencję sądu w celu jej odzyskania, bez powodzenia.

Chaudhry, którego misja zapewnia pomoc prawną ojcu dziewczynki, Shahbazowi Masihowi, skrytykował także policję za to, co określił jako bezczynność i pobłażliwość wobec podejrzanego.

„Po tym jak policja umorzyła sprawę uprowadzenia z FIR [First Information Report – pierwsze zawiadomienie o przestępstwie] na podstawie oświadczenia dziewczynki złożonego przed sędzią pokoju, zwróciliśmy się do sądu sesyjnego o przyznanie nam jej opieki” – powiedział Chaudhry. „Chociaż sąd nie przekazał nam opieki, nakazał policji zbadanie dokumentów małżeństwa”.

Dochodzenie zakończyło się stwierdzeniem, że akt małżeństwa był sfałszowany, co w sądzie potwierdził sekretarz właściwej rady związkowej – powiedział. Rodzina zwróciła się następnie o ponowne zbadanie sprawy do komendanta policji w Lahore.

„Po trwającym miesiąc dochodzeniu zastępca nadinspektora przywrócił FIR i dodał dodatkowe zarzuty” – powiedział. „Mimo to policja nie podjęła żadnej próby aresztowania oskarżonego, który nawet nie starał się o poręczenie przed zatrzymaniem i bez obaw stawiał się w sądzie. Tak bezczelne postępowanie wskazuje na zmowę policji z porywaczem”.

Chaudhry wyraził również zaniepokojenie wypowiedziami jednego z sędziów FCC, który odrzucił B-Form Marii i zakwestionował jej wiek.

„Sędzia zapytał, dlaczego rodzina zarejestrowała ją w NADRA [National Database and Registration Authority] w 2022 roku, a nie zaraz po urodzeniu, po czym stwierdził, że dziewczynka nie wygląda na 13 lat, ale na znacznie starszą” – relacjonował.

Ostrzegł, że orzeczenie to tworzy niebezpieczny precedens.

„Jeśli sądy wyższej instancji odmówią uznania oficjalnych dokumentów urodzenia, pozostaje niewielka nadzieja na ochronę małoletnich dziewcząt” – powiedział Chaudhry.

Dodał, że rodzina i ich zespół prawny rozważają złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz podjęcie innych kroków prawnych i działań rzeczniczych.

„Będziemy korzystać ze wszystkich dostępnych forów, aby nagłośnić systemowe wady, które pozwalają sprawcom na bezkarne wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt pod pretekstem nawrócenia religijnego i zawarcia małżeństwa” – powiedział.

Masih, kierowca i ojciec pięciorga dzieci, powiedział, że jego sąsiad Ahmad porwał jego córkę, gdy wyszła z domu do pobliskiego sklepu. Masih złożył zawiadomienie (FIR) na posterunku policji Nawab Town w Lahore, ale później poinformowano go, że Maria nagrała 31 lipca oświadczenie przed sędzią pokoju Model Town, Hassanem Sarfarazem Cheemą, twierdząc, że z własnej woli przeszła na islam i poślubiła Ahmada.

Obrońcy praw człowieka mówią, że tego typu sprawy wpisują się w powtarzający się schemat w Pakistanie, gdzie dziewczynki, niekiedy nawet 10-letnie, są porywane, siłą nawracane i seksualnie wykorzystywane pod przykrywką islamskich „małżeństw”. Ofiary są często zmuszane do składania zeznań na korzyść swoich porywaczy, podczas gdy sądy nagminnie ignorują dokumenty potwierdzające wiek i odsyłają dzieci do ich domniemanych porywaczy jako „legalne żony”.

W maju 2025 roku prezydent Asif Ali Zardari podpisał przełomową ustawę podnoszącą minimalny wiek zawarcia małżeństwa do 18 lat dla obu płci na terenie Islamabad Capital Territory (ICT). Ustawa weszła w życie pomimo silnego sprzeciwu ugrupowań islamistycznych, w tym Council of Islamic Ideology (CII), najwyższego islamskiego organu doradczego w Pakistanie.

CII argumentowała, że uznanie małżeństwa zawartego przed ukończeniem 18 lat za gwałt jest niezgodne z szariatem (prawem islamskim).

Podobny projekt ustawy od 25 kwietnia 2024 roku pozostaje w toku w Zgromadzeniu Prowincji Pendżab. W Pendżabie minimalny prawny wiek zawarcia małżeństwa dla dziewcząt nadal wynosi 16 lat. Na szczeblu krajowym Christian Marriage (Amendment) Act 2024 podniosła wiek małżeństwa dla chrześcijan do 18 lat; jednak w przypadku chrześcijańskich dziewcząt, które przejdą na islam, są one traktowane jak muzułmanki zgodnie z szariatem, który dopuszcza zawieranie małżeństw w młodszym wieku.

Pakistan, gdzie ponad 96 procent ludności stanowią muzułmanie, zajął ósme miejsce na World Watch List 2026 organizacji Open Doors – liście krajów, w których chrześcijanie doświadczają najbardziej dotkliwych prześladowań.

Źródło: Morning Star News