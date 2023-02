Muzułmański Czad otwiera ambasadę w Izraelu

Prezydent Czadu, Mahamat Deby, gościł w Izraelu, by otworzyć ambasadę swojego kraju. Ambasadę otwarto w czwartek 2 lutego w Ramat Gan na przedmieściach Tel Awiwu.

Środkowoafrykański kraj to ostatnie dominująco muzułmańskie państwo, które zacieśnia więzy z Izraelem. Oba kraje wznowiły stosunki pięć lat temu, a Deby kontynuował ocieplające się relacje prowadzone przez premiera Benjamina Netanjahu i swojego ojca Idrissa Deby, który w 2021 roku został zamordowany.

Przywództwo Izraela podkreśliło wagę wizyty Deby, który w środę 1 lutego spotkał się w Jerozolimie z Netanjahu, prezydentem Jicchakiem Herzogiem, ministrem spraw zagranicznych Eli Cohenem i zwierzchnikiem izraelskiej agencji wywiadowczej Mossad.

Afrykański lider podkreślił doniosłość chwili, zwracając się do Netanyahu: „Czad i Izrael są dzisiaj w decydującym punkcie zwrotnym we wzajemnych relacjach”. Była to pierwsza oficjalna wizyta prezydenta Czadu w Izraelu.

W odpowiedzi Netanyahu zwrócił uwagę, że więź z Czadem to „ogromnie ważna relacja z głównym krajem w sercu Afryki”. „Chcemy wprowadzić ją na nowe poziomy, nowe wyżyny, a pańska wizyta w Izraelu i otwarcie ambasady jest tego odzwierciedleniem” – dodał.

Prezydent Izraela, Herzog, powiedział: „Pańska odwaga, jak też odwaga pańskiego ojca, przejdzie do historii, jeśli chodzi o postęp w stosunkach między Izraelem i muzułmańskimi krajami Afryki”.

W 2019 roku, Izrael i Czad po 47 latach wznowiły stosunki w ramach polityki Netanjahu, ukierunkowanej na tworzenie kontaktów z afrykańskimi państwami muzułmańskimi. Celem tego kroku było nie tylko wzmocnienie więzów gospodarczych, ale stworzenie sojuszu bezpieczeństwa, by stłumić ambicje Iranu i innych krajów, które mogą zagrażać Izraelowi. Czad przeciął relacje w 1972 roku w proteście przeciwko zwycięstwom terytorialnym Izraela w czasie wojny sześciodniowej z 1967 roku.

Autor: John Waage

Źródło: CBN News