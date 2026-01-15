Muzułmańska policja przetrzymuje 15-letnią chrześcijankę. Istnieje obawa, że ​​może zostać siłą nawrócona na islam

Muzułmańska policja w stanie Kano w Nigerii przetrzymuje 15-letnią chrześcijankę, która zaginęła 1 grudnia. Istnieją obawy, że może zostać zmuszona do przejścia na islam – podają lokalne źródła.

Pastor Kabiru Usman poinformował, że odkrył, iż Ummi Tambaya znajduje się w areszcie Rady Hisbah stanu Kano – muzułmańskiej formacji odpowiedzialnej za egzekwowanie szariatu wśród wyznawców islamu. Dziewczynę odnaleziono w placówce Hisbah w miejscowości Rogo, jak podał serwis Sahara Reporters.

– Po długich poszukiwaniach ustaliliśmy, że przebywa ona pod opieką komendanta Hisbah w Rogo, Malama Saniego, który twierdzi, że chce ona przejść na islam – powiedział pastor Usman w rozmowie z Sahara Reporters.

Według duchownego, komendant odmówił zwolnienia dziewczyny mimo interwencji lokalnego komendanta policji Suleimana Ibrahima oraz Umara Abdulkadira.

Ummi pochodzi z dystryktu Kadafa Bari w lokalnym samorządzie Rogo.

Pastor Usman oskarżył również lokalny oddział Służby Bezpieczeństwa Państwowego (DSS) o bezczynność.

– Jeden z ich funkcjonariuszy w gminie wziął nawet 20 tysięcy nair [około 14 dolarów], twierdząc, że pieniądze są potrzebne funkcjonariuszom z centrali na paliwo – powiedział Sahara Reporters. – Apelujemy do odpowiednich władz o pomoc. Rodzina Ummi jest zrozpaczona. Nie znamy jej stanu zdrowia i boimy się, że sprawcy unikną odpowiedzialności. W naszej okolicy było już pięć podobnych przypadków siłowego nawracania dziewcząt na islam.

Jak relacjonuje pastor, komendant Hisbah próbował wprowadzić go w błąd, mówiąc, że dziewczyną zajęli się „obrońcy praw człowieka”.

– Komendant doskonale wie, gdzie ona jest – zapewnia Usman. – Apelujemy do wszystkich odpowiedzialnych o reakcję.

Duchowny twierdzi, że osoby z otoczenia komendanta przekazały nazwiska ludzi odpowiedzialnych za porwanie Ummi.

– Z bliskiego kręgu komendanta Hisbah dowiedzieliśmy się, że Abba Sheshu, Mansir Surajo i pewien Tasiu Bello uprowadzili dziewczynę i przetrzymywali ją przez cały miesiąc, mimo że cierpi na problemy psychiczne i potrzebuje pomocy medycznej – relacjonował Usman.

Rodzina Ummi podejrzewa, że za porwaniem stoi młody muzułmanin, który wcześniej kilkakrotnie bezskutecznie prosił ją o rękę. Krewny dziewczyny, Shamsu Tambaya, powiedział Sahara Reporters, że mężczyzna wywarł na nią tak silny wpływ, że przestała słuchać kogokolwiek poza nim.

Według Tambayi, dziewczyna była przewożona z miejsca na miejsce, zanim trafiła pod opiekę komendanta Saniego.

– Potem Sani powiedział nam, że dziewczynka znajduje się w miejscu lepszym niż nasz dom – mówił Tambaya.

Zaprzeczył też, jakoby Ummi miała kontaktować się z organizacją broniącą praw człowieka.

– A Bóg jest moim świadkiem – dodał – tylko Bóg wie, że ta dziewczyna nawet nie wie, co to są prawa człowieka.

Rodzina zgłosiła sprawę na posterunku policji w Rogo, a następnie w komendzie głównej policji stanowej w Kano. Wtedy pojawiła się rzekoma prośba o „koszty transportu”, ale funkcjonariusze nie podjęli dalszych działań. Tambaya zaznaczył, że Ummi nie osiągnęła jeszcze wieku pozwalającego jej na zmianę wyznania, a dodatkowo cierpi na zaburzenia psychiczne.

Rodzina prosi o interwencję władz.

– Jeśli rząd może się tym zająć, prosimy, niech to zrobi i sprowadzi naszą córkę do domu – zaapelował Tambaya.

Kiedy dziennikarze Sahara Reporters skontaktowali się z Sanim, zapytał, kto jest autorem skargi. Gdy usłyszał, że chodzi o rodzinę Ummi, odmówił udzielenia jakichkolwiek informacji. Dodał, że dziennikarz z Abudży musi osobiście odwiedzić jego biuro w Kano, by uzyskać więcej szczegółów.

Ibrahim Dikko, były muzułmanin, a obecnie ewangelista chrześcijański, również zaapelował o pomoc w poście na Facebooku.

– Dlaczego muzułmanie i Hisbah złamali prawo, porywając 15-letnią dziewczynę i na siłę nawracając ją na islam? – napisał. – Muszą ją natychmiast oddać rodzicom i Kościołowi.

Nigeria zajęła siódme miejsce na opublikowanej przez Open Doors liście World Watch 2026, obejmującej 50 krajów, w których najtrudniej jest być chrześcijaninem.

Źródło opr.: Morning Stara News