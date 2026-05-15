Muzułmańscy krewni obcinają ręce nowemu chrześcijaninowi

Muzułmańscy krewni mężczyzny ze wschodniej Ugandy, który w marcu przyjął chrześcijaństwo, odcięli mu dłonie podczas ataku przeprowadzonego 17 kwietnia z powodu jego nowej wiary — poinformowały źródła.

40-letni Kalegeya Faruku dochodzi do siebie po ciężkich obrażeniach odniesionych w trakcie ataku, do którego doszło około godziny 19:00 w domu jego rodziny w mieście Jinja, w dystrykcie o tej samej nazwie.

— Oddałem swoje życie Jezusowi na początku marca 2026 roku, a członkowie mojej rodziny nie byli z tego zadowoleni — powiedział Faruku w rozmowie z kontaktem Morning Star News. — Bardzo się rozgniewali i zaczęli wysyłać mi wiadomości z pogróżkami, że odbiorą mi życie.

Faruku relacjonował, że 17 kwietnia wrócił na krótko do domu, aby zabrać swoje rzeczy osobiste przed przeprowadzką w bezpieczniejsze miejsce. Zamierzał udać się do Busembatia Town Council w dystrykcie Bugweri, gdzie mieszka jego znajomy, który podzielił się z nim Ewangelią.

Jak powiedział, po przybyciu został zaatakowany przez krewnych.

— Zastałem moich braci czekających na mnie, jakby zostali wcześniej poinformowani — powiedział Faruku. — Mój starszy brat podszedł do mnie i udawał, że pyta, gdzie byłem. Nagle mnie chwycił, a pozostali mnie otoczyli.

Napastnicy zabrali go do domu i odcięli mu dłonie, recytując przy tym fragmenty islamskich pism — relacjonował. Morning Star News widziało zdjęcia odciętych kończyn. Krewni mieli następnie przewieźć go około pięciu kilometrów dalej i porzucić ciężko rannego w pobliżu skrzyżowania dróg.

— Dziękuję Bogu, że znalazł mnie przypadkowy człowiek i zaalarmował innych — dodał. — Ludzie przybyli na miejsce i przewieźli mnie do pobliskiej kliniki, gdzie udzielono mi pomocy medycznej.

Mężczyzna był leczony w placówce medycznej, której nazwa nie została ujawniona ze względów bezpieczeństwa.

Zastępca pastora jednego z ewangelikalnych kościołów w tym dystrykcie powiedział, że Faruku uczęszczał na nabożeństwa w jego wspólnocie. Nazwy kościoła oraz dane duchownego również utajniono ze względów bezpieczeństwa.

Faruku nadal przechodzi leczenie w placówce medycznej.

Jego ojciec, Lubega Issa, miał usprawiedliwiać atak słowami: „Tak właśnie szariat [prawo islamskie] nakazuje nam postępować z tymi, którzy odrzucają religię Allaha” — przekazał zastępca pastora.

Do chwili publikacji policja nie wydała oświadczenia w sprawie incydentu i nie było jasne, czy dokonano jakichkolwiek zatrzymań.

Członkowie społeczności chrześcijańskiej oraz jej liderzy wezwali do przeprowadzenia dokładnego śledztwa oraz ponownego podkreślenia znaczenia pokojowego współistnienia i wolności wyznania.

Atak był kolejnym z wielu przypadków prześladowań chrześcijan w Ugandzie udokumentowanych przez Morning Star News.

Konstytucja Ugandy oraz inne przepisy gwarantują wolność religijną, w tym prawo do propagowania swojej wiary i zmiany wyznania. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent ludności Ugandy, przy czym ich największe skupiska znajdują się we wschodnich regionach kraju.

Źródło: Morning Star News