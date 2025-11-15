Muzułmanka potem New Age, okultyzm i nawrócenie do Jezusa

Kobieta wychowana w muzułmańskim domu pełnym przemocy, która później uciekła w ruch New Age i okultyzm, dzieli się poruszającym świadectwem odnalezienia prawdziwej wolności w Jezusie Chrystusie.

Z dzieciństwa naznaczonego głębokim bólem przeszła do życia w pogoni za bogactwem i władzą. Nadeen Flaveney sądziła, że ma wszystko — dopóki ciemność, którą nosiła w sobie od dzieciństwa, nie zaczęła jej pochłaniać. W rozmowie w podcaście No Longer Nomads wyznała, że to, co wyglądało na kontrolę, sukces i wolność, w rzeczywistości było pułapką.

Dzieciństwo naznaczone bólem

Życie Nadeen od początku toczyło się w chaosie. Urodziła się w muzułmańskiej rodzinie, w której matka szybko odkryła, że aranżowane małżeństwo, które jej obiecano, oznaczało życie u boku przemocowego męża — a później także ojca-oprawcy. Gdy Nadeen miała zaledwie rok, matka porwała ją do Jordanii, by uciec przed przemocą.

Po pięciu latach, podczas pierwszej od dawna wizyty ojca bez nadzoru, dziewczynka sądziła, że spędzą razem przyjemny dzień w zoo. Zamiast tego ojciec porwał ją z powrotem do Stanów Zjednoczonych.

„Zawsze czułam, że jestem tylko czymś, co przekazują sobie między sobą. Nie córką, lecz przedmiotem” – wspomina.

W domu ojca życie stało się koszmarem pełnym zaniedbania i przemocy. Głód, wstyd i strach były codziennością. Już jako dziecko czuła obecność ciemności — nocne wizyty demonicznych postaci, głosy, których nikt inny nie słyszał. Nikt jej nie wierzył. Krzyczała o pomoc, ale nikt nie przyszedł.



Ucieczka w fałszywe światło

Jako nastolatka i młoda kobieta szukała czegokolwiek, co uśmierzyłoby ból. Zwróciła się ku praktykom New Age, okultyzmowi, buddyjskiemu mnichowi, imprezom, a w końcu – pełnemu przepychu życiu nocnemu w Dubaju i Atlancie.

„Miałam wszystko – pieniądze, samochody, uwagę. Ale to nic nie znaczyło” – mówi.

Pewnej nocy, siedząc na podłodze swojego mieszkania otoczona plikami gotówki, wybuchnęła płaczem. Osiągnęła wszystko, czego pragnęła, a mimo to czuła pustkę.

Tego wieczoru postanowiła, że nie chce już żyć. Wzięła tydzień wolnego od pracy w nocnym klubie w Atlancie i przygotowała się do odebrania sobie życia. Napisała listy pożegnalne do przyjaciół i rodziny, uporządkowała mieszkanie. Miała skoczyć z budynku.

Werset, który przebił wszystko

Wtedy stało się coś nieoczekiwanego: znajomy diler narkotyków zaprosił ją do kościoła.

Nadeen nie miała już nic do stracenia, więc przyjęła zaproszenie. Włożyła jedyną koszulkę, która ją zakrywała – z wizerunkiem Maryi Panny trzymającej karabin AK-47.

Tego wieczoru coś się w niej przełamało. Kiedy pastor przeczytał słowa z Ewangelii Mateusza 16:26 – „Cóż za pożytek dla człowieka, choćby cały świat zyskał, jeśli utraci swoją duszę?” – miała wrażenie, że ten werset został napisany właśnie dla niej.

Nadeen nie wiedziała nawet, czym jest kazanie. Po raz pierwszy w życiu przekroczyła próg kościoła. „Dosłownie opadła mi szczęka. Patrzę dookoła – wszyscy spokojni, a ja mam ochotę krzyczeć! Myślę: kto to napisał? Kim jest ten Mateusz? Jakie ma nazwisko? Skąd on tyle o mnie wie?” – wspomina.

Odnaleziona, uwolniona, posłana

Tego wieczoru, podczas modlitwy o nawrócenie, Nadeen doświadczyła prawdziwej, osobistej miłości Jezusa. Męka, która towarzyszyła jej od dzieciństwa, zaczęła się rozpadać. Później, czytając Biblię w domu, zrozumiała, że gdy wołała do Boga, nie odpowiedział jej Kryszna, Budda, wszechświat ani Allah – odpowiedział Jezus.

Bóg posłużył się nawet dilerem narkotyków, który sam dopiero zaczynał poznawać Chrystusa, by przyprowadzić ją do siebie. „Jeśli to nie jest miłość Boga, to co nią jest? Człowiek pogrążony w grzechu zaprosił mnie do kościoła!” – mówi.

Dziś Nadeen jest żoną Rotimiego, a razem prowadzą Kole Ministries – wspólnotę, która pomaga innym doświadczyć tej samej wolności przez Boże Słowo i Ducha Świętego, które całkowicie odmieniły ich życie.

Autor: Amanda Gross

Źródło: CBN News