Muzułmanin zadźgał swoją żonę bo uwierzyła w Chrystusa podczas ramadanu

Matka sześciorga dzieci została zadźgana na śmierć przez swojego muzułmańskiego męża po tym, jak 23 marca uczestniczyła w swoim pierwszym nabożeństwie.

Nasiimu Mirembe uwierzyła w Chrystusa 21 marca po usłyszeniu ewangelii od przyjaciółki w radzie miasta Busembatya we wschodniej Ugandzie. Miała wtedy 41 lat. Ona i jej przyjaciółka były w drodze na nabożeństwo 23 marca, kiedy muzułmański sąsiad, Awudu Mbulalina, przywitał je 200 metrów od kościoła i kontynuował, powiedziała przyjaciółka, której nazwisko zostało utajnione ze względów bezpieczeństwa.

Mirembe obawiała się, że Mbulalina powie mężowi, że zmierza w kierunku nabożeństwa i że ten ją zabije, ale przyjaciółka zachęciła ją do zaufania Bogu i przekonała ją, by kontynuowała. Po nabożeństwie, na którym Mirembe została przedstawiona jako nowa chrześcijanka, wracały do domu, kiedy spotkały jej męża, Adamu Mukungu, około 200 metrów od kościoła.

„Widziałem, jak wychodziłaś z kościoła”, powiedział Mukungu do żony. „To, co zrobiłaś, jest bardzo złe, zwłaszcza w tym okresie Ramadanu”.

„Natychmiast zaczął policzkować swoją żonę” – powiedziała przyjaciółka. „Zaczęłam krzyczeć i wzywać pomocy. Następnie Mukungu wyjął długi nóż i zaczął ją nim dźgać”. Kiedy jednak Mukungu zobaczył kilku członków kościoła prowadzonych przez starszego kościoła, uciekł.

Grupa wierzących zabrała Mirembe do pobliskiej kliniki, ale po dwóch godzinach jej stan się pogorszył i została skierowana do większego szpitala w Bugiri, gdzie lekarze stwierdzili rozległe krwawienie wewnętrzne i zewnętrzne. Lekarze uznali ją za zmarłą o 3:45 nad ranem 24 marca. Mukungu uciekł, a policja wciąż go szuka.

Mirembe była matką dwóch synów i czterech córek w wieku 18,15, 11, 9, 6 i 3 lat.

Dziękujmy Panu za zbawienie Mirembe, która może już cieszyć się z bezpośredniej bliskości Zbawiciela w miejscu, gdzie już nie ma ani łez, ani też cierpienia. Niech Pan otoczy szczególną opieką jej dzieci, które w wyniku tej strasznej tragedii zostały bez mamy. Oby ich tatę Bóg w swoim miłosierdziu doprowadził do pokuty i zbawczej wiary w Chrystusa.

Źródło: Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan