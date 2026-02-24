Muzułmanin w Ugandzie zabił dorosłego syna za przyjęcie Chrystusa

Muzułmanin w Ugandzie zabił w zeszłym miesiącu swojego syna długim nożem za przejście na chrześcijaństwo, podały źródła.

Hamba Ahammada, 62-latek z dystryktu Butaleja, zabił swojego 33-letniego syna, Hambę Jumę, długim nożem, lokalnie nazywanym panga, 28 stycznia w dystrykcie Iganga, przy drodze Kaliro–Iganga, około pięć kilometrów od miasta Iganga – powiedziała żona zamordowanego, Nangobi Mariati.

Hamba Juma był ojcem czworga dzieci w wieku 12, 10, 7 i 3 lat.

„Razem z moim nieżyjącym już mężem pojechaliśmy na bagna, żeby zasadzić ryż. Kiedy wróciliśmy do domu, zastaliśmy teścia w naszym domu” – powiedziała Mariati.

Przygotowali dla niego obiad, a wieczorem zjedli kolację również z ojcem Hamby Jumy, relacjonowała.

„Po kolacji mój teść poprosił naszego 12-letniego syna o pangę, a my o tym nie wiedzieliśmy” – powiedziała Mariati. „Po chwili zawołał mojego męża: ‘Juma, Juma, Juma – chodź, chodź, chodź’”.

Hamba Juma pobiegł, myśląc, że ojcu coś się stało.

„Kiedy tam dotarł, mój teść chwycił pangę i zaczął ciąć mojego męża, a potem zniknął” – powiedziała Mariati. „Ale wygląda na to, że to był zaplanowany krok, bo ludzie od razu próbowali go szukać i nikt nie mógł go znaleźć”.

Dodała, że jeden z sąsiadów powiedział jej, że wcześniej widział motocykl pędzący z dużą prędkością do miasta z zalesionego terenu.

„Podejrzewamy, że być może to on pomagał mu uciec z miejsca zbrodni” – mówiła ze łzami w oczach Mariati. „Mój mąż krzyczał o pomoc, próbowaliśmy zawieźć go do szpitala, ale tam stwierdzono jego zgon”.

Mariati powiedziała, że jej mąż został zabity, ponieważ ona i on przeszli z islamu na chrześcijaństwo.

„Mój teść wraz z innymi członkami rodziny obrażali nas, kierowali do nas ostre słowa, grożąc, że nas wszystkich zabiją za odejście od islamu” – powiedziała Morning Star News.

W chwili pisania tego tekstu policja nie wszczęła dochodzenia.

Atak był ostatnim z wielu przypadków prześladowań chrześcijan w Ugandzie, które udokumentował Morning Star News.

Konstytucja Ugandy i inne przepisy przewidują wolność religijną, w tym prawo do głoszenia swojej wiary i przejścia z jednej religii na inną. Muzułmanie stanowią nie więcej niż 12 procent ludności Ugandy, a ich koncentracja jest największa we wschodniej części kraju.

Źródło: Morning Star News