Muzułmanin do chrześcijan: Próbowaliśmy was ostrzec, czas się obudzić i zobaczyć radykalny islam

Mohammad Tawhidi, muzułmański pisarz, mówi międzynarodowemu korespondentowi CBN News, George’owi Thomasowi, jak Ameryka może bronić się przed zagrożeniami radykalnego islamu.

Lankijskie władze obawiają się kolejnych potencjalnych ataków samobójczych ze strony grupy, która stoi za zamachami z Wielkanocy. Tymczasem jeden z muzułmańskich aktywistów postanowił ostrzec chrześcijan na świecie, mówiąc, że zagrożenie ze strony radykalnego islamu rośnie i jest bardzo prawdziwe.

– Jeśli chrześcijanie i ich przywódcy się nie przebudzą, to my, muzułmanie, którzy uciekli od ekstremistów, nie możemy zrobić nic więcej, żeby wam pomóc – powiedział Mohammad Tawhidi, muzułmański pisarz z Australii. – Próbowaliśmy was ostrzec.

Tawhidi, urodzony w Iranie muzułmanin z trzeciego pokolenia i autor „The Tragedy of Islam”, mówi, że poprawność polityczna pozwala radykalnym muzułmanom działać i prowadzić do rozkwitu ich niebezpiecznej, przynoszącej śmierć ideologii.

– Kiedy przyjeżdżamy na Zachód, próbujemy ostrzegać rządy i służby specjalne o tym, co się dzieje, o ludziach, od których uciekliśmy. Mimo to, zgodnie z poprawnością polityczną, to my jesteśmy rasistami i zdrajcami, a na zrozumienie i docenienie zasługują ekstremiści.

Tawhidi twierdzi, że choć islamska grupa terrorystyczna ISIS straciła swoje terytorium w Syrii i Iraku, jej następcy i zwolennicy nadal aktywnie planują, jak siać zamęt.

– Nie walczymy z tak zwanym kalifatem, tylko z prawdziwym. To właśnie ta prawdziwa, ekstremistyczna, bojówkowa ideologia islamska zabiera nasz ląd i kraje – ostrzega Tawhidi.

W tym tygodniu jedna z niemieckich gazet opublikowała wyczerpujące opracowanie wszystkich islamskich ataków terrorystycznych na świecie, które wydarzyły się od czasu zamachu z 11 września 2001 w Ameryce.

Według gazety Die Welt, w ciągu ostatnich 18 lat islamscy ekstremiści przeprowadzili 31 211 ataków.

W zamachach tych zginęło 146 811 osób na całym świecie. Większość z tych ofiar to muzułmanie.

Aby dowiedzieć się, jaka była liczba zamachów i ofiar, gazeta przeanalizowała wszystkie informacje zgromadzone przez Global Terrorism Database (baza danych opisująca ataki terrorystyczne na całym świecie) Uniwersytetu Marylandu.

Lista kończy się tegorocznymi atakami na Sri Lance, które przeprowadzili w kościołach i hotelach zamachowcy samobójcy. Zginęły wtedy przynajmniej 253 osoby, a ponad 500 innych zostało rannych.

Tawhidi na swojej stronie internetowej opisuje siebie samego jako „muzułmańskiego badacza, myśliciela i nauczyciela”. Mówi też, że jest w trakcie misji dążącej do zahamowania „rozprzestrzeniającego się islamskiego ekstremizmu” i wierzy, że kluczem do sukcesu jest zreformowanie muzułmańskich społeczeństw i zmiana ich punku widzenia.

– Cóż, jestem muzułmaninem, ale nie mogę żyć w islamistycznej teokracji – powiedział CBN News Tawhidi. – Mogę żyć z chrześcijańskim rządem, opierającym się na konstytucji, ponieważ to tam jest pokój. Nie mogę żyć w miejscu, którym rządzi ISIS.

– Żaden muzułmanin z działającym mózgiem nie chciałby żyć pod rządami ISIS – dodał Tawhidi.

Autor: George Thomas

Źródło: CBN News