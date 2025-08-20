Muzułmanie w Strefie Gazy opisują zmieniające życie

W jednym z ostatnich odcinków programu The Rosenberg Report Joel Rosenberg opowiedział historię mężczyzny z Gazy, któremu przyśnił się Jezus. W śnie miał usłyszeć: „Jesteś moim człowiekiem. Jesteś moim człowiekiem w Gazie. Powiedz wszystkim o mnie”. Od tamtej pory mężczyzna realizuje to wezwanie, prowadząc muzułmanów do wiary w Jezusa — nawet w czasie wojny.

Jak relacjonował gość programu, Tom Doyle, „gdy nawracają się na Chrystusa… Bóg zamienia nienawiść w miłość”. Nowi wierzący modlą się nawet za naród żydowski — tych, których wcześniej uważali za wrogów.

Joanne Doyle wspominała swoje spotkania z kobietami w Gazie, które — jak mówi — „żyją w desperacji”, a przemoc wobec nich jest tak powszechna, że „dosłownie każda kobieta, bez względu na wiek”, przyznała, że jej doświadczyła. Wiele z nich ma sny o Jezusie, mówiąc: „Po raz pierwszy poczułam się bezpiecznie w obecności mężczyzny — kiedy byłam z Jezusem”.

Doyle opowiedziała również historię Diny, nauczycielki przedszkolnej, która odmówiła udziału w programie nauczania dżihadu podczas obozów szkoleniowych Hamasu. „Nie chcę tego robić. Chcę uczyć dzieci, że Jezus jest dobrym pasterzem” — powiedziała, mimo że miała świadomość, iż może ją to kosztować życie.

Doyle’owie podkreślają, że żadne polityczne rozwiązanie nie jest w stanie dokonać tego, co może zdziałać Ewangelia. „Nie sądzę, by ONZ była w stanie to osiągnąć… tylko Jezus potrafi przemienić serce człowieka” — stwierdził Tom Doyle.

Pomimo prześladowań, w Gazie rozwija się „tajny Kościół” — wierzący spotykają się w ukryciu, by studiować Biblię i dzielić się swoją wiarą. Rosenberg zakończył odcinek wezwaniem: „Módlmy się o przebudzenie w mocy Ducha Świętego w Gazie… Musimy modlitwą nasycić cały ten region”.

Źródło: Charisma News