Muzułmanie w Indonezji sprzeciwiają się chrześcijańskim nabożeństwom

6 stycznia w Bandung (Jaw Zachodni) doszło do protestu zorganizowanego przez grupę Ahlus Sunnah Defenders przeciwko nabożeństwu indonezyjskiego Kościoła Reformowanego (GRII), prowadzonemu przez pastora Stephena Tonga. Demonstranci sprzeciwiali się organizacji wydarzenia w sali balowej FX Sudirman, uważając ją za przestrzeń publiczną nienadającą się do tego typu uroczystości.

Choć protestujący deklarowali, że nie sprzeciwiają się samemu nabożeństwu, zarzucili organizatorom m.in. prowadzenie „działań mających na celu nawracanie muzułmanów”, promowanie wydarzenia w przestrzeni publicznej i brak oficjalnych zezwoleń.

Obecny na nabożeństwie był Gugun Gumilar, doradca ministra ds. religijnych, który podkreślił konstytucyjne prawo obywateli do swobodnego wyznawania religii. Władze miasta, w tym burmistrz Muhammad Farhan, również potwierdziły równe prawo wszystkich wspólnot religijnych do kultu.

Organizacje takie jak PIS (Indonezyjski Ruch dla Wszystkich) oraz chrześcijańska instytucja pomocowa GEKIRA skrytykowały protest jako bezpodstawny i sprzeczny z prawem. Przypomniano, że prawo do kultu religijnego gwarantuje konstytucja, a wspomniane dekrety ministerialne mają niższą rangę prawną. Wskazano również, że sala wynajęta przez organizatorów nie jest przestrzenią publiczną.

Zgodnie z nowym kodeksem karnym (KUHP), który niebawem wejdzie w życie, zakłócanie praktyk religijnych będzie przestępstwem. W ostatnich latach w Indonezji zauważa się wzrost konserwatyzmu religijnego, co zwiększa ryzyko dla wspólnot chrześcijańskich prowadzących działania ewangelizacyjne.

Źródło opr.: Morning Stara News