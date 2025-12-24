Muzułmanie uniemożliwiają chrześcijanom świętowanie Bożego Narodzenia w Indonezji

Jak podają lokalne media, w obecności policji muzułmanie w prowincji Jawa Zachodnia w Indonezji 14 grudnia utworzyli żywy mur, aby uniemożliwić chrześcijanom udział w nabożeństwie bożonarodzeniowym.

Muzułmanie spoza wioski Jayasampurna, poddystryktu Serang Baru, regencji Bekasi w pobliżu Dżakarty, zablokowali zgromadzenie Kościoła Protestanckiego Huria Kristen Batak (Huria Kristen Batak Protestant, HKBP), uniemożliwiając mu świętowanie Bożego Narodzenia w miejscu modlitwy w pobliżu osiedla mieszkaniowego Green Cikarang.

Nagrania zamieszczone w mediach społecznościowych pokazują funkcjonariuszy policji i gapiów przyglądających się, jak dziesiątki muzułmańskich mężczyzn i kobiet trzymają się za ręce, tworząc ludzki łańcuch, wygłaszają antychrześcijańskie komentarze i wykrzykują dżihadystyczne hasło „Allahu Akbar” („Bóg jest wielki”). Muzułmanie powstrzymywali i odpychali członków kościoła, gdy ci próbowali przedostać się do miejsca modlitwy na nabożeństwo bożonarodzeniowe.

„Chcemy tylko w spokoju oddawać cześć Bogu – nie mamy zamiaru nikomu przeszkadzać” – mówi w jednym z nagrań jeden z chrześcijan.

Jeden z transparentów protestujących, jak widać na innym nagraniu, głosi: „My, muzułmańscy mieszkańcy wioski Jayasempurna, stanowczo i na zawsze odrzucamy budowę nielegalnych domów w naszej okolicy”.

Jak podaje portal harianterbit.com, muzułmanie spoza tego rejonu blokowali chrześcijanom możliwość sprawowania nabożeństw także w dwie poprzedzające niedziele, 7 grudnia i 30 listopada; serwis informuje, że kościół korzystał z tego miejsca kultu od siedmiu lat.

15 grudnia lokalne władze przeprowadziły spotkanie mediacyjne między skonfliktowanymi stronami pod przewodnictwem regenta Bekasi. Jak informuje harianterbit.com, uzgodniono, że zgromadzenie HKBP będzie tymczasowo odprawiać nabożeństwa w siedzibie Forum Zgody Międzywyznaniowej w mieście Jababeka.

Jak podała oficjalna indonezyjska agencja informacyjna Antara, w czwartek (18 grudnia) indonezyjskie Ministerstwo Spraw Religijnych zorganizowało spotkanie mediacyjne między dwiema stronami, w wyniku którego zawarto osiem porozumień. Skonfliktowane strony zgodziły się wzajemnie sobie wybaczyć i uregulować wszystkie procedury związane z pozwoleniami na budowę punktów modlitwy, a Ministerstwo Religii zobowiązało się pomóc kościołowi w obchodach Bożego Narodzenia.

Indonezyjczycy w mediach społecznościowych ubolewali nad powtarzającymi się naruszeniami wolności religijnej.

„Kang [znaczy „brat”, w odniesieniu do gubernatora Jawy Zachodniej, Dedi Mulyadiego) Dedi, nie milcz tak po prostu, Bracie” – napisał działacz na rzecz praw człowieka Permadiarya. „Tego rodzaju nietolerancja zdarza się w twojej prowincji zbyt często, Bracie. Rok 2025 był najgorszym rokiem w historii tolerancji międzywyznaniowej w Indonezji… Proszę, decydenci, nie przymykajcie oczu na to prześladowanie chrześcijan… Oni nie są obywatelami drugiej kategorii, proszę Pana. Mają takie samo prawo do oddawania czci Bogu, a państwo ma obowiązek ich chronić i bronić”.

Jak podaje organizacja Open Doors, indonezyjskie społeczeństwo w ostatnich latach przyjęło bardziej konserwatywny islamski charakter, a kościoły zaangażowane w działalność ewangelizacyjną są narażone na ataki ze strony islamskich grup ekstremistycznych.

Źródło: Morning Star News