Muzułmanie próbują przejąć chrześcijańską szkołę w Sudanie

Wieloletnia próba przejęcia chrześcijańskiej szkoły w Sudanie przez islamistów trwa nadal – także w tym miesiącu, mimo że w budynku schronienie znaleźli ludzie wypędzeni przez wojnę, podały źródła.

Przedstawiciel islamskich interesów biznesowych wysłał 3 września trzech mężczyzn, którzy siłą wtargnęli do Szkoły w Omdurmanie, po drugiej stronie Nilu od Chartumu. Napastnicy zagrozili kilkuset osobom, głównie chrześcijanom, którzy uciekli przed wojną i mieszkają obecnie w obiekcie, nakazując im opuszczenie terenu – poinformował miejscowy lider kościelny, którego nazwisko nie zostało ujawnione ze względów bezpieczeństwa.

Intruzom udało się dotrzeć do gabinetu dyrektora szkoły, należącej do Sudańskiego Kościoła Presbyterian Evangelical Church (SPEC), i wyłamać drzwi wejściowe – dodał duchowny. Nie podając żadnego terminu, napastnicy zagrozili przejęciem budynku siłą.

Placówka wielokrotnie była atakowana w czasach obalonego prezydenta Omara al-Baszira, głównie przez zwolenników muzułmańskiego biznesmena, który próbował siłą przejąć działkę, nierzadko w asyście policji.

3 kwietnia 2017 roku jeden z przywódców kościelnych został dźgnięty nożem, gdy bronił chrześcijańskich kobiet podczas próby przejęcia obiektu. Starszy zboru, Younan Abdullah Kambu z pobliskiego Kościoła Ewangelikalnego w Bahri, zmarł później w szpitalu.

Podczas tego samego ataku inny starszy, Ayoub Kamama, został ugodzony nożem w klatkę piersiową i dłoń, gdy próbował odebrać broń jednemu z napastników.

Sytuacja w Sudanie dramatycznie się pogorszyła od wybuchu wojny domowej w kwietniu 2023 roku między paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) a Sudańskimi Siłami Zbrojnymi (SAF). Według raportu organizacji Open Doors w dorocznym zestawieniu World Watch List 2025 (WWL), w kraju odnotowano więcej przypadków zabójstw i napaści seksualnych na chrześcijan oraz ataków na ich domy i firmy.

„Chrześcijanie wszystkich wyznań zostali uwięzieni w chaosie, bez możliwości ucieczki. Kościoły są ostrzeliwane, plądrowane i zajmowane przez walczące strony” – podkreślono w raporcie.

Zarówno RSF, jak i SAF to siły islamistyczne, które atakowały przesiedlonych chrześcijan, oskarżając ich o wspieranie wrogich oddziałów.

Konflikt między RSF a SAF, które po zamachu stanu w październiku 2021 roku sprawowały wspólną władzę wojskową, doprowadził do terroru w Chartumie i innych miastach, zabijając dziesiątki tysięcy ludzi i zmuszając do ucieczki ponad 11,9 miliona osób w kraju i poza jego granicami – podał Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka (UNCHR).

Generał Abdelfattah al-Burhan, dowódca SAF, i jego ówczesny zastępca, przywódca RSF Mohamed Hamdan Dagalo, sprawowali władzę, gdy w marcu 2023 roku partie cywilne uzgodniły ramy powrotu do demokratycznych przemian. Ostateczne porozumienie nie zostało jednak zawarte z powodu sporu o strukturę sił zbrojnych.

Burhan domagał się podporządkowania RSF armii w ciągu dwóch lat, natomiast Dagalo zgadzał się na integrację nie szybciej niż w ciągu 10 lat.

Obaj przywódcy wojskowi mają islamistyczne korzenie, choć na arenie międzynarodowej starali się przedstawiać jako prodemokratyczni orędownicy wolności religijnej.

W rankingu World Watch List 2025 Sudan znalazł się na 5. miejscu wśród 50 krajów, w których najtrudniej być chrześcijaninem – w porównaniu z 8. miejscem rok wcześniej. W 2021 roku Sudan po raz pierwszy od sześciu lat wypadł z pierwszej dziesiątki listy, zajmując 13. pozycję.

Po dwóch latach postępów w dziedzinie wolności religijnej, jakie nastąpiły po obaleniu islamistycznej dyktatury Baszira w 2019 roku, widmo prześladowań sponsorowanych przez państwo powróciło wraz z wojskowym zamachem stanu z 25 października 2021 roku. Po odsunięciu Baszira od władzy, którą sprawował przez 30 lat, rząd przejściowy złożony z cywilów i wojskowych zdołał uchylić część przepisów szariatu, m.in. zakazał określania jakiejkolwiek grupy religijnej mianem „niewiernych” oraz zniósł prawo o apostazji, które przewidywało karę śmierci za odejście od islamu.

Po zamachu stanu z 25 października 2021 roku chrześcijanie w Sudanie zaczęli obawiać się powrotu najbardziej represyjnych zapisów prawa islamskiego.

Departament Stanu USA w 2019 roku wykreślił Sudan z listy „Krajów budzących szczególne obawy” (CPC), które dopuszczają się „systematycznych, ciągłych i rażących naruszeń wolności religijnej”, umieszczając go na liście obserwacyjnej. Wcześniej Sudan figurował na liście CPC od 1999 do 2018 roku.

W grudniu 2020 roku Departament Stanu usunął Sudan także z listy obserwacyjnej.

Chrześcijan w Sudanie szacuje się na około 2 miliony, czyli 4,5 proc. populacji, która przekracza 43 miliony.

