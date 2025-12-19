Muzułmanie domagają się zamknięcia kościoła w Indonezji

Muzułmanie w prowincji Jawa Zachodnia w Indonezji domagają się zamknięcia kościoła katolickiego, twierdząc, że jego remont przed Bożym Narodzeniem odbywa się bez zezwolenia, podały źródła.

Grupa 20 muzułmanów, nazwana Agencją Wzmacniania i Rozwoju Islamu (BP2UI), 6 grudnia wezwała do rozbiórki budynku katolickiego kościoła św. Wincentego A. Paulo w wiosce Tlajung Udik, w dystrykcie Gunung Putri, w regencji Bogor – poinformowały lokalne media.

Protestujący rozwinęli transparenty z napisami: „Zamknąć i zburzyć nielegalne kościoły”, „Zamknąć i rozebrać kościoły, które manipulują przepisami”, „Zamknąć i rozebrać kościoły, które zdradzają społeczność”, „Zamknąć i rozebrać kościoły, które szerzą oszczerstwa”, „Zamknąć i rozebrać kościoły, które podżegają do konfliktu” oraz „Zamknąć i rozebrać kościoły, które dzielą naród”.

Rzecznik BP2UI, Anhari Sulthoni, powiedział mediom, że budowa kościoła prawie 25 lat temu odbyła się bez odpowiedniej koordynacji z okoliczną społecznością, a zatem remont powinien zostać wstrzymany do czasu uzyskania pozwolenia, podał portal NetralNews.com.

Szef urzędu ds. religijnych regencji Bogor, Ahmad Sjukri, powiedział mediom na miejscu protestu, że żałuje demonstracji, ponieważ uczestniczyli w niej protestujący, którzy byli obecni na posiedzeniu Rady Jedności Narodowej i Polityki (Kesbangpol) regencji Bogor 17 listopada, gdzie potwierdzono, że pozwolenie dla kościoła jest kompletne.

„Spotkanie to również stwierdziło, że pozwolenie kościoła jest kompletne i nie ma dalszych problemów” – powiedział Ahmad, cytowany przez Indonews.id.

Jednocześnie zaznaczył, że w demokracji protestujący mają prawo złożyć pozew do Sądu Administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę kościoła.

Kościół katolicki odrzucił zarzuty protestujących. Prawnik kościoła, Siprianus Edi Hardum, powiedział Morning Star News, że budynek kościoła ma status prawny na podstawie pozwolenia na budowę (IMB) numer 645.8/182TRB/2000 wydanego 21 grudnia 2000 roku.

Założenie kościoła św. Wincentego A. Paulo, jak powiedział Edi, opierało się na Wspólnym Dekrecie Ministra Spraw Religijnych i Ministra Spraw Wewnętrznych numer 01/BER/MDN-MAG/1969 w sprawie wykonywania obowiązków urzędników państwowych w zapewnianiu porządku oraz sprawnej realizacji rozwoju i kultu religijnego przez jego wyznawców.

Dlatego wymagania pozwolenia dotyczące remontu kościoła św. Wincentego A. Paolo w Gunung Putri nie mają zastosowania do odrębnych Wspólnych Regulacji Ministra Spraw Religijnych i Ministra Spraw Wewnętrznych z 2006 roku numer 9 i 8 w sprawie wytycznych dotyczących wykonywania obowiązków szefów regionów/zastępców szefów regionów w utrzymywaniu harmonii międzywyznaniowej, ponieważ pozwolenie na budowę (Ijin Mendirikan Bangunan, IMB) zostało wydane w 2000 roku – powiedział Edi.

Artykuł 28 ustęp (1) Wspólnego Dekretu obu ministrów z 1969 roku stanowi: „Zezwolenia na budowę domów modlitwy wydane przez władze regionalne przed wejściem w życie niniejszego Wspólnego Rozporządzenia uznaje się za ważne i pozostają w mocy” – zauważył.

Ustęp (2) dekretu z 1969 roku brzmi: „Remonty domów modlitwy, które posiadają już pozwolenie na budowę (IMB) domu modlitwy, będą przetwarzane zgodnie z przepisami IMB, o ile nie nastąpi zmiana lokalizacji” – powiedział.

„A więc, remontując zgodnie z naszym IMB, nadal stosujemy stare przepisy jako podstawę wydania naszego IMB” – powiedział Edi.

Przepis ten, jak stwierdził, jest zgodny z artykułem 346 ustęp (1) Rozporządzenia Rządu numer 16 z 2021 roku w sprawie przepisów wykonawczych do Ustawy numer 28 z 2002 roku o budynkach, który stanowi: „Budynki, które uzyskały pozwolenia wydane przez władze dystryktu/miasta przed wejściem w życie niniejszego Rozporządzenia Rządu, pozostają ważne”.

Szef subdystryktu Gunung Putri, Kurnia Indra, oraz inni użytkownicy w internecie również wyrazili żal z powodu demonstracji, apelując do rządu i sił bezpieczeństwa, by nie ulegały wpływom muzułmańskich grup sprzeciwiających się kościołowi.

Oficjalna strona diecezji Bogor, keuskupanbogor.org, która jest organizacją nadrzędną lokalnego kościoła katolickiego, podała, że katolicki kościół św. Wincentego A. Paulo był wcześniej stacją parafii Świętej Rodziny w Cibinong, Bogor, w prowincji Jawa Zachodnia. Kaplica stacyjna została wybudowana na działce o powierzchni 1000 metrów kwadratowych, podarowanej przez PT. Ferry Sonneville w 1996 roku.

Po długim procesie skromny kościół został wybudowany 1 września 2001 roku przy pełnym poparciu okolicznej społeczności.

W związku ze zbliżającymi się w tym roku Świętami Bożego Narodzenia kościół, który ma obecnie ponad 1800 członków, rozpoczął remont swojego budynku.

„Jednak na początku października 2025 roku, gdy nasz kościół był w trakcie remontu, pojawiły się pogłoski od pewnych osób, twierdzących, że budowa naszego kościoła jest nielegalna” – powiedział Edi Morning Star News.

Po usłyszeniu tych pogłosek Yusuf Ibrahim, szef wioski Tlajung Udik, zaprosił pastora Eko, proboszcza parafii św. Wincentego A. Paolo w Gunung Putri, wraz z kilkoma przedstawicielami kościoła na spotkanie w urzędzie wioski Tlajung Udik 10 października – powiedział Edi.

6 listopada lokalne władze zezwoliły kościołowi na kontynuowanie remontu. 8 listopada szef wioski Tlajung Udik, Yusuf Ibrahim, obiecał kościołowi, że zapewni bezpieczeństwo i komfort wszystkim wspólnotom religijnym, w tym katolickiej wspólnocie kościoła św. Wincentego A. Paolo. Następnie ogłosił, że w urzędzie wioski Tlajung Udik odbędzie się spotkanie.

13 listopada kościół otrzymał wersję elektroniczną listu od Agencji ds. Rozwoju i Wzmacniania Społeczności Muzułmańskiej (BP2UI) do regenta Bogor zatytułowanego „Utworzenie nielegalnego kościoła”.

„Uważamy, że treść listu jest przesadna i prowokacyjna” – powiedział Edi.

Indonezyjskie społeczeństwo w ostatnich latach przyjęło bardziej konserwatywny islamski charakter, a kościoły zaangażowane w działalność ewangelizacyjną są narażone na ataki ze strony islamskich grup ekstremistycznych – wynika z informacji chrześcijańskiej organizacji wspierającej Open Doors.

Źródło: Morning Star News