Muzułmance, która „nienawidziła chrześcijan” Jezus we śnie mówi „pójdź Moją drogą”

Coraz więcej muzułmanów widzi Jezusa w swoich snach, a każde z ich świadectw ujawnia ich niesamowite nawrócenie.

Jedną z ostatnich osób śniących o Jezusie jest młoda gorliwa muzułmanka, która – według doniesień Christian Aid Mission (CAM) – żywiła głęboką nienawiść do chrześcijan. Kobieta, której nazwiska nie podamy z przyczyn bezpieczeństwa, mieszkała w Turcji wraz ze swoją konserwatywną muzułmańską rodziną.

W jedną niedzielę odwiedziła kościół pastora Matta, lidera miejscowej służby, i ze łzami powiedziała mu, że zamierzała „dobrze się bawić, gdy zaczęłam oglądać twoje filmy w Internecie”. Ale wtedy wydarzyła się dziwna rzecz, skłaniająca ją do porzucenia złych planów. „Rzeczy, o których słyszałam od ciebie, mówiły mi o miłości, której zawsze szukałam, a słowa wiary i odwagi zniweczyły strach” – powiedziała.

Kobieta powiedziała, że usłyszenie Ewangelii przemieniło jej serce, co w końcu doprowadziło do jej nawrócenia się na chrześcijaństwo. Jednakże wahała się z dołączeniem do innych chrześcijan na nabożeństwach. I to wtedy Jezus ukazał się jej we śnie. „W moim śnie Jezus poprowadził mnie do kościoła, mówiąc mi: ‚Na co ciągle czekasz? Pójdź Moją drogą,'” powiedziała pastorowi Matta. „I zobaczyłam wszystkich was w środku czekających na mnie, uśmiechających się do mnie. Zanim cię spotkałam, zobaczyłam cię w moim śnie. Dzięki niech będą Bogu”.

Odwaga byłej muzułmanki

Pastor Matta odkrył później, że ta młoda kobieta odważnie dzieliła się nowo znalezioną wiarą z rodziną i przyjaciółmi na Facebook’u. „Ta młoda dziewczyna nosząca nadal chustę, mająca setki przyjaciół na Facebooku nie przestaje rozprzestrzeniać ewangelię wśród innych” powiedział zszokowany pastor, dodając, że później ostrzegł dziewczynę, aby była ostrożna w tym co robi.

Rzeczywiście, osoby nawrócone na chrześcijaństwo w Turcji napotykają teraz więcej niebezpieczeństw. Według Open Doors USA w tym państwie są obecnie trzy znaczące trendy: obecność radykalnego Islamu, konflikt narodowościowy i zmieniająca się scena polityczna. Obserwator prześladowań mówi, że wszystkie te trendy sprawią, że życie dla chrześcijan w Turcji będzie jeszcze trudniejsze. Według niego z tego powodu w tym roku Turcja przesunęła się na World Watch List z miejsca 45-go i 37-e.

źródło: www.christiantoday.com