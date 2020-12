Muzeum Izraela ujawnia artefakt ze sceną narodzenia Jezusa

Wyprzedzając święta Bożego Narodzenia, Muzeum Izraela w Jerozolimie ujawniło istnienie rzadkiego żetonu, który może być pamiątką z podróży jakiegoś chrześcijanina do miejsca narodzin Jezusa w Betlejem, odbytej co najmniej 1400 lat temu.

Przedmiot należy do tzw. żetonów eulogia – niewielkich pamiątek, które setki lat temu chrześcijanie zbierali na pielgrzymkach do Ziemi Świętej, podobnie jak robią to dzisiaj. Jednak ten konkretny żeton jest wyjątkowy.

„Trzymam maleńki, miniaturowy żeton, należący do pielgrzyma z VI lub VII wieku, który przybył tutaj w podróży. Mamy tu scenę Narodzenia Pańskiego, dlatego prawdopodobnie była to podróż do Betlejem” – powiedziała Morag Wilhelm, kurator pomocniczy archeologii hellenistycznej, rzymskiej i bizantyńskiej w Muzeum Izraela.

Ten rzadki przedmiot w rozmiarze zbliżonym do amerykańskiej dziesięciocentówki, Wilhelm odkryła w przekazanym muzeum dużym zbiorze.

„Widzimy Jezusa, małego Jezusa, a także wołu i osła, ale są one wewnątrz budynku architektonicznego. Uważamy, że ten budynek to Bazylika Narodzenia Pańskiego” – powiedziała Wilhelm w rozmowie z CBN News.

Pamiątki robiono z ziemi pochodzącej ze świętych miejsc.

Ten żeton jest wyjątkowy

Według Wilhelm, ten żeton jest wyjątkowy, ponieważ nie ma na nim Marii i Józefa, a widniejący obraz prawdopodobnie ukazuje grotę pod Bazyliką Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Jest to zatem kombinacja historycznej sceny z narodzin Jezusa i wizerunku struktury z okresu o kilka wieków późniejszego.

„W przypadku Betlejem to bardzo rzadkie połączenie” – powiedziała. „Mamy takie w Jerozolimie, w Bazylice Grobu Świętego, ale nie w Betlejem”.

Chrześcijanie odbywają pielgrzymki do miejsc wspomnianych w Biblii od co najmniej 1.700 lat.

Ojciec kościoła, święty Hieronim, w jednym ze swoich pism historycznych relacjonuje historię kobiety o imieniu Paula, która pielgrzymuje z Rzymu:

„Wtedy weszła do groty Zbawiciela (…) i zobaczyła stajnię, w której 'wół poznał swego Właściciela, a osioł żłób swego Pana' (…) potem na własne uszy usłyszałem, jak uroczyście oznajmiła, że oczami wiary zobaczyła dziecko zawinięte w powijaki, łkające w żłobie Pana”.

„Zdaje się, że widzimy tutaj właśnie taką szczególną wizualizację lub religijne doświadczenie, gdy ktoś udaje się do miejsca świętego i faktycznie widzi małego Jezusa w betlejemskiej grocie” – powiedziała Wilhelm.

Żeton prawdopodobnie będzie pokazany w muzealnym Zbiorze Pielgrzyma wraz z innymi żetonami przedstawiającymi sceny biblijne, szczególnie z życia Jezusa, jak ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. W zbiorze znajdują się też inne „suweniry”, jak małe flakoniki na oliwę, krzyże, wisiorki i obrączki.

Z powodu koronawirusa międzynarodowe podróże turystyczne mogą być na razie zamknięte, lecz gdy bramy zostaną z powrotem otwarte, turyści i pielgrzymi z pewnością wrócą do Izraela i Ziemi Świętej.

Autor: Julie Stahl

Źródło: CBN News