Musieli uciekać z Egiptu bo nawrócili się do Chrystusa

Gdy Adel nawrócił się 2009 r., jego brat i przyjaciele brutalnie go pobili, łamiąc mu obojczyk. Rodzice wydziedziczyli go. Adel uciekł więc do Etiopii w poszukiwaniu pracy. Gdy wrócił do Egiptu, ożenił się z kobietą, która również nawróciła się do Chrystusa.

Musieli ponownie uciekać z Egiptu

Przeprowadzili się do innego miasta i zaczęli uczęszczać do kościoła koptyjskiego. Lecz zwierzchnik tego kościoła został zmuszony do przekazania służbie bezpieczeństwa listy nazwisk wszystkich byłych muzułmanów ze swojej parafii. Tak więc na początku stycznia 2020 r. Adel wraz z żoną musieli ponownie uciekać z Egiptu. W czasie ucieczki jego żona doznała urazu kolana w wyniku wypadku samochodowego i nie wróciła jeszcze do pełnej sprawności.

Módlmy się o ich uzdrowienie oraz o to, aby wzrastali w poznaniu Pana Jezusa i Jego łaski (2 P 3,18). Módlmy się też za wszystkich byłych muzułmanów, którzy nawrócili się do Chrystusa, ponieważ są szczególnie narażeni na brutalne prześladowania, zwłaszcza ze strony swoich najbliższych krewnych.

Źródło: icommittopray.com

za Głos Prześladowanych Chrześcijan