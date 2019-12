‚Możecie przyjąć Jezusa’: Franklin Graham pomaga 1700 Kambodżanom poznać Chrystusa

Prawie 2000 osób oddało życie Jezusowi podczas wydarzenia ewangelizacyjnego w Kambodży prowadzonego przez Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy’ego Grahama (Billy Graham Evangelistic Association).

Franklin, syn Billy’ego, przemawiał do tysięcy ludzi, którzy pojawili się na festiwalu „Love Phnom Penh” w stolicy kraju.

– Dziś możecie otrzymać przebaczenie, jednak to wy musicie chcieć przyjść do Jezusa – powiedział Graham. – Macie dziś wybór. Możecie przyjąć Jezusa lub Go odrzucić.

Franklin przemawiał podczas ostatniego spotkania w niedzielny wieczór. Słuchało go ponad 13 tys. ludzi.

– Wiecie, że macie duszę? – zapytał Graham. – Pewnego dnia umrzecie, jednak wasza dusza będzie żyć dalej, blisko Boga lub oddzielona od Niego. Dzisiejszy wybór może przełożyć się na to, gdzie wasza dusza spędzi wieczność.

Tej nocy ponad 800 osób wyszło naprzód, aby po raz pierwszy zaufać Jezusowi.

– Przepełnia mnie radość! – powiedziała Chhimreth, jedna z osób, które podjęły decyzję o pójściu za Jezusem.

Kambodża bardzo się rozwinęła jeśli chodzi o podejście do wolności religijnej. To kraj przepełniony prześladowaniami na tle religijnym. W latach 1975-1979 przynajmniej 1,5 mln osób zostało zamordowanych przez Czerwonych Khmerów, agresywne komunistyczne ugrupowanie, którym dowodził Pol Pot, kambodżański dyktator. Tysiące mniejszości religijnych wyciągnięto na „pola śmierci”, zabito i pogrzebano w masowych mogiłach.

Barnabas Mam, jeden z tłumaczy, którzy przekazywali słuchaczom Ewangelię podczas festiwalu, był jednym z zaledwie 200 chrześcijan, którzy przeżyli ten akt ludobójstwa.

– Przez Czerwonych Khmerów tutejszy kościół dużo wycierpiał – powiedział Graham w nagraniu z wydarzenia. – Wymordowano prawie jedną trzecią populacji. Dziś kościół powstaje z popiołów. Spójrzcie, co się dzieje, Bóg działa w tym kraju!

W ciągu całego weekendu 1700 Kambodżan oddało życie Jezusowi. Franklin ma nadzieję, że będzie to początek nowej ery dla ewangelizacji w tym głęboko poranionym kraju.

– Módlmy się, aby ten festiwal otworzył drzwi na nowe działania Boga w przyszłości – zakończył.

W Kambodży dominującą religią jest buddyzm, który wyznaje ok. 95% populacji. Dozwolone jest jednak praktykowanie innych wierzeń.

Raport z 2018 r. mówi, że „prawo zapewnia wolność wyznania i praktykowania religii pod warunkiem, że wolność ta nie narusza wierzeń innych ludzi i nie zakłóca porządku i bezpieczeństwa publicznego”.

W raporcie jest też mowa o tym, że prawo „nie zezwala głosić publicznie osobom wyznającym religię inną, niż buddyzm”.

Biorąc pod uwagę, że Stowarzyszenie Ewangelizacyjne Billy’ego Grahama mogło zorganizować tak wielkie wydarzenie ewangelizacyjne w samej stolicy Kambodży, można założyć, że sytuacja w kraju się zmienia. Módlmy się, aby Bóg nadal działał wśród Kambodżan.

Autor: Will Maule, Faithwire

Źródło: CBN News