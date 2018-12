„Chrześcijanie w Iraku i Syrii nieustannie zmagają się ze śmiertelnym zagrożeniem. W tamtejszych kościołach eksplodują bomby, giną kapłani i pastorzy, a chrześcijańskie dzieci porywane są dla okupu. Rodzinom, których przodkowie przetrwali dwa tysiące lat w regionie przemierzanym niegdyś przez Chrystusa, grozi teraz śmierć z rąk islamskich terrorystów. Dziennikarka Mindy Belz już od wielu lat zajmuje się tematem prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Jej książka zawiera poruszającą relację o tym, co znaczy być uczniem Jezusa w tamtym rejonie świata. To wstrząsająca, lecz również inspirująca opowieść o ludziach niezachwianej wiary.”

Melanie Kirkpatrick – autorka książki Escape from North Korea

„Pisząc książkę Mówią o nas: niewierni, Mindy Belz dała popis dziennikarskiego kunsztu i przenikliwości. To absolutnie fascynujące dzieło, z którego możemy się dowiedzieć, jak doszło do ludobójstwa na wielką skalę i prześladowań trwających na Bliskim Wschodzie w tej właśnie chwili. Tolle lege!”

Eric Metaxas – autor bestsellerów „New York Times” Bonhoeffer oraz Cuda

„Dzieło Mindy Belz powinno być nominowane do nagrody Książka Roku! Świat nie może dalej ignorować ludobójstwa i prześladowań na Bliskim Wschodzie. Przeczytajcie więc tę książkę, a potem kupcie po jednym egzemplarzu dla wszy‌stkich swoich przyjaciół!”

Dr Rick Warren – autor międzynarodowego bestselleru Życie świadome celu

„Są tematy, które dzisiejszy świat chciałby przemilczeć. Osoby, o których wolałby zapomnieć. Książka Mówią o nas: niewierni to zaproszenie czytelnika do wsłuchania się w głos cierpiących chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Życzę «niespokojnej» i owocnej lektury.”

ks. prof. Waldemar Cisło – Pomoc Kościołowi w Potrzebie

„Myślę, że poprzez tę książkę Pan Bóg pragnie, żebyśmy dostrzegli wierzących braci i siostry w potrzebie, a jednocześnie na ich przykładzie uczy nas ważnej lekcji. Kościół w Iraku i Syrii przeszedł przez ogień prób i dzięki temu zrozumiał, że nie chodzi o jego siłę kryjącą się w ilości wiernych, majątku czy władzy, ale o miłość Chrystusową, którą ma wobec braci, a także swoich wrogów. Głębokie zrozumienie tej kwestii jest równie ważne dla nas – Polaków.”

Leszek Osieczko – Open Doors Polska

O autorce:

Mindy Belz jest starszym redaktorem magazynu „World”. Pracując dla tego właśnie czasopisma od 1986 roku, relacjonowała wydarzenia w czasie wojen na Bałkanach, w Sudanie, Iraku i Afganistanie, a także publikowała reportaże z Nigerii, Syrii, Turcji, Haiti i innych miejsc. Jej artykuły ukazywały się zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na świecie, w czasopismach takich jak choćby „The Weekly Standard”. Dziennikarka występowała także w telewizji, w programach sieci Fox News i ABC News, oraz w audycjach radiowych.

Mindy Belz jest ponadto współautorką książki zatytułowanej: Sorrow and Blood. Christian Mission in Contexts of Suffering, Persecution, and Martyrdom, red. W. D. Taylor, A. ven der Meer, R. Reimer, Pasadena, Calif. 2012 (Globalization of Mission), i często wygłasza prelekcje na temat prześladowań i przetrwania na Bliskim Wschodzie. Chętnie rozprawia z młodszymi odbiorcami na liczne bieżące tematy, a także uczy dziennikarstwa pod auspicjami World Journalism Institute zarówno za granicą, jak i bliżej własnego domu.

Belz pracowała niegdyś na Wzgórzu Kapitolińskim i studiowała na Uniwersytecie Jerzego Waszyngtona, lecz od ponad trzydziestu lat mieszka w Asheville w Karolinie Północnej z mężem i czwórką dzieci.

Dane książki:

Mówią o nas: niewierni

Podtytuł: Autentyczne historie chrześcijan prześladowanych przez islamskich ekstremistów na Bliskim Wschodzie

Autor: Mindy Belz

Gatunek: reportaż

ISBN: 978-83-61097-63-1

424 s.

Wydawca: Wydawnictwo Aetos

Fragment

Odiszo Jusuf krztusił się spieczonym, przydrożnym pyłem i czuł, jak żwir kaleczy mu policzek. Straszliwie bolały go żebra w miejscu, gdzie kopnął go człowiek nazywany przez ludzi, którzy go porwali, Komendantem. Odiszo z trudem łapał oddech, spoglądając na wyniosłą postać agresora stojącego nad nim z jego dokumentem tożsamości w ręku. Tak jak w dowodzie każdego Irakijczyka, była w nim informacja dotycząca wyznania, a Odiszo miał w stosownym miejscu wpisane: „chrześcijanin”. Komendant, ani na chwilę nie zdejmując z twarzy czarnej maski, przechadzał się tam i z powrotem w bladym świetle poranka, raz za razem przeglądając wystrzępiony dokument.

– Jesteś żydowskim agentem z Izraela! – wybuchnął nagle.

– Nie! Nie! – zaprzeczył Odiszo. – Jestem irackim chrześcijaninem. Raz jeszcze dostał kopniaka od Komendanta, co uświadomiło mu boleśnie, w jak beznadziejnym położeniu się znalazł.

Jego uwadze nie umknęła przy tym ironia całej sytuacji. W koń‑ cu zajmował się przewożeniem pieniędzy – funduszy zbieranych przez członków Kościoła w celu opłacenia okupu za chrześcijan porywanych przez islamskich bojowników. I choć tak wiele razy pomagał innym ofiarom, nigdy nawet nie przyszło mu do głowy, że sam może wpaść w ręce islamistów. Wszystko to działo się w 2006 roku, czyli osiem lat przed tym, jak ugrupowanie islamskich bojowników zwane Państwem Islamskim zaczęło przeprowadzać ataki terrorystyczne w chrześcijańskim sercu Iraku. Na każdym kroku islamiści wysadzali świątynie, sklepy spożywcze i domy należące do chrześcijan. Grozili im uprowadzeniem lub straszyli, że porwą im dzieci. Ich przesłanie skierowane do „niewiernych” brzmiało: „Nie macie czego szukać w Iraku. Wynoście się stąd, płaćcie haracz, aby móc zostać, albo szykujcie się na śmierć”.