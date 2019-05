Mówca na harvardzkiej konferencji uznał, że chrześcijan i Żydów należałoby „pozamykać”

By uhonorować doroczną konferencję Uniwersytetu Harvarda na temat różnorodności, wydział nauk humanistycznych i ścisłych UH zaprosił antychrześcijańskiego działacza, by zabrał głos podczas odbywającego się w ramach konferencji spotkania „Dekada Dialogu”. Tim Wise, znany z nienawiści do chrześcijan, wspomniał o podziale na tle rasowym i potępił w swoich uwagach chrześcijańskie przekonania.

Usiłując zdobyć poparcie liberałów, Wise mówił o potrzebie dokonania przez naród zadośćuczynienia za niewolnictwo, krytykując prezydenta Trumpa jako tego, który „zawsze” jest rasistą. Stwierdził, że wybory z 2016 roku pokazały, że „ten kraj jest bardziej seksistowski i bardziej rasistowski, niż był tego świadom”.

Dalej, Wise potępił przekonanie, że ludzie, którzy wkładają wysiłek, mogą osiągnąć sukces.

„Księga Rodzaju 1:1 w biblii amerykanizmu głosi, że w Ameryce każdy może osiągnąć sukces, jeśli tylko jest skłonny ciężko pracować” – powiedział. „Wszyscy wiemy, że to nieprawda”.

Jego komentarze nie są nowe, gdyż Wise jest znany z bulwersujących i uwłaczających uwag na temat chrześcijan. Według College Fix, w przeszłości zaliczył chrześcijan do „Jezoidów” i faszystów, a papieża Franciszka nazwał złym.

W 2012 roku, napisał na Tweeterze, że „ludzie, którzy wierzą w Boga piekła/potępienia zasługują na brutalne wyszydzenie i wyrzucenie z przestrzeni publicznej”.

Jak podaje College Fix, w 2015 roku Wise stwierdził też, że ci, którzy prowadzą życie oparte na Pismach hebrajskich, „zasługują, by ich pozamykać”. Potem uznał, że „trochę żartował, chociaż nie całkiem”.

Przygotowana przez Harvard seria Dialog o Różnorodności ma zapewnić „retrospektywne spojrzenie na różnorodność i łączność, dyskusję na temat bieżących zagadnień oraz praktyczne wskazówki, jak pójść na Harvardzie w kierunku większej łączności i przynależności” – czytamy na stronie internetowej uniwersytetu.

Po weekendowym ataku na kalifornijską synagogę, Wise wykorzystał to wydarzenie i skrytykował chrześcijan, którzy w minionych latach protestowali przeciwko działaniom na rzecz sekularyzacji chrześcijańskiego święta Bożego Narodzenia. Oczywiście, Boże Narodzenie było cztery miesiące temu i poza Wise’em, nikt już o nim nie mówi.

Christian Ellis

źródło: CBN News