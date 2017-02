Mosul: muzułmanie odbudowują zniszczony kościół

To ma być wołanie o pokój, a jednocześnie zachęta dla chrześcijan Mosulu, by zechcieli wrócić do swych domów, z których zostali wygnani przez islamskich fundamentalistów. Tak można streścić przesłanie stojące za gestem muzułmańskiej młodzieży, która w tym irackim mieście wzięła się właśnie za odbudowę chaldejskiego kościoła Matki Bożej. Przez ponad dwa lata islamskiej okupacji mieściła się w nim siedziba policji moralnej kalifatu.

„Postanowiliśmy aktywnie włączyć się w odbudowę naszego miasta. Zaczynamy od sprzątania meczetów, kościołów i innych miejsc kultu” – podkreśla Maher Al Obaidi z sieci organizacji pozarządowych promujących tę inicjatywę. W akcję zaangażowani są wyłącznie wyznawcy islamu, ponieważ wyznawcy wszystkich innych religii zostali wygnani z Mosulu w połowie 2014 r. „Tym gestem chcemy pokazać chrześcijanom, że nasze miasto ich potrzebuje i chcemy, by do niego wrócili” – dodaje Al Obaidi.

Jak na razie na powrót do swych zrujnowanych domów zdecydowały się cztery rodziny. Sytuacja w mieście nadal jest bardzo niebezpieczna. Wciąż mają miejsce samobójcze ataki. W ciągu minionego tygodnia zginęło w nich ponad 20 osób, a 39 zostało rannych.

za Rad. Watykanskie