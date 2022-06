Mosaic MSC wydaje płytę „This Is How I Thank The Lord”

W odpowiedzi na wysokie zapotrzebowanie, grupa tworząca muzykę uwielbienia Mosaic MSC z Los Angeles wydała w kwietniu swój pierwszy, długogrający album studyjny „This Is How I Thank The Lord”. W internecie można posłuchać i obejrzeć wideoklip do singla tytułowego.

Płyta jest pierwszym produktem muzycznym, jaki zespół Mosaic MSC w całości napisał, nagrał i wyprodukował w warunkach domowych. Lecz choć to płyta studyjna, w nagraniach uchwycono elektryzujący efekt zespołowego śpiewu na żywo, tworząc unikalne brzmienie, łączące intymne i ciepłe melodie fortepianowe z charakterystycznymi ścieżkami elektronicznymi. Wybór 12 piosenek pokazuje inną twarz tej różnorodnej, żywiołowej grupy muzycznej, która tym razem skupiła się na wdzięczności po okresie osobistych zmagań, a także trudności na świecie.

Radosne wychwalanie

„To nasze radosne wychwalanie i jednocześnie rozpaczliwe wołanie” – mówi Mariah McManus Goss. „Pytania i śluby. Najlepsze okresy życia i dni najtrudniejsze do zniesienia. Każda piosenka pełna wdzięczności. Wdzięczność, o którą walczyliśmy, i która we wszystkich okresach była wystawiana na próbę”.

Wcześniej tego roku, grupa Mosaic MSC wydała utwór tytułowy „This Is How I Thank The Lord”, będący pierwszym singlem z nowego albumu. To jak dotąd ich najszybciej zdobywający popularność utwór, który na całym świecie odsłuchały online ponad 2 miliony odbiorców. Świętując sukces singla, Mosaic MSC pojawili się na żywo na kanale YouTube, odpowiadając na pytania o nową płytę, zapraszając za kulisy procesu nagraniowego i dzieląc się inspiracjami dla piosenek.

zespół z Los Angeles

Mosaic MSC to obecny na szczytach list przebojów zespół z Los Angeles, złożony z najbardziej utalentowanych i zróżnicowanych kulturowo piosenkarzy i muzyków, pochodzących z kościoła Mosaic w centrum Hollywood w Kalifornii. Ich głęboko emocjonalny hymn i pierwszy singiel „Tremble”spędził 33 tygodnie na listach Billboardu, a ostatni album „HUMAN”wspiął się na dziewiąte miejsce Bilboard Christian & Gospel Chart. Celem Mosaic MSC jest łączenie artystów ze wszystkich środowisk w muzycznej kompozycji, która promuje twórczość i indywidualność. Ich przekaz wyraźnie podoba się masowym odbiorcom, o czym świadczy 268 milionów odsłon ich utworów na platformach streamingowych w ponad 65 krajach, a także trasy koncertowe z takimi gwiazdami, jak Travis Greene i Chris Tomlin. Ich nowy album „This Is How I Thank The Lord” trafił do rąk odbiorców dzięki staraniom wytwórni Capitol CMG i jest świadectwem o kulturze i społeczności, jaką Mosaic MSC tworzy od 2011 roku.

Lista utworów na płycie „This Is How I Thank The Lord”:

1. How Do I Thank You

2. How Could I Explain

3. Generous Love

4. To Your Arms

5. Grace

6. This Is How I Thank The Lord

7. Unexpected Roads

8. Shelter

9. I Need You

10. (I Need You Now)

11. Love of a Lifetime

12. Rejoice

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat