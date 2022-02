Morningtide album szkockiego zespołu folkowego Celtic Worship

W sierpniu szkocki zespół folkowy Celtic Worship wydał swój najnowszy projekt – „Morningtide”. Siedmioosobowa grupa ma nietuzinkowe podejście do muzyki uwielbieniowej. Ich najnowsza propozycja składa się z 12 nowych utworów. Każdy z nich to celebracja wielowymiarowego piękna Królestwa Bożego. Ponadto utwory łączą tradycyjną i współczesną muzykę chrześcijańską z brzmieniami typowymi dla miejsc, z których pochodzą muzycy. Przed premierą płyty zespół opublikował pierwszą z nowych piosenek, „Come Thou Fount”, wraz z teledyskiem, a także wideo z „Blessed Assurance” i „Because He Lives”.

Album porusza temat wierności Boga i Jego nieprzerwanego miłosierdzia. Płyta ma pokierować ludzi w kierunku idei zmartwychwstania Jezusa, a także prawdziwej, życiodajnej, wiecznej nadziei. Siła napędowa i pragnienie Celtic Worship to uwielbianie Boga poprzez odkrywanie głębi, piękna i teologicznej przejrzystości psalmów i tradycyjnych pieśni.

To muzyka, która była w Szkocji obecna od setek lat. Mimo to zespół podchodzi do materiału w wyjątkowy sposób, korzystając z właściwych dla swojego kraju dźwięków dud i skrzypiec, a także z bardziej nowoczesnych elementów. Tym samym nadaje pieśniom zupełnie nowe brzmienie.

W piosenkach z „Morningtide” słyszymy wyraźnie ślady szkockiego dziedzictwa, historii i kultury, które podkreślają artystyczną więź łączącą członków zespołu – wokalistkę Naomi Stirrat, wokalistę i gitarzystę Stepha Macleoda, skrzypaczkę Mhairi Marwick, dudziarza Scotta Wooda, basistę Gusa Stirrata, gitarzystę Chrisa Amera i perkusistę Ifedada Thomasa.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat