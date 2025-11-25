WydarzeniaZ kraju

Monodram „Twarzą w twarz” – Siedlce 29 XI 2025

“TWARZĄ W TWARZ” to monodram zainspirowany książką Tima Stevensona „The Bema: A Story about the Judgement Seat of Christ”.

Spektakl, który poprawia duchową optykę, kalibruje i koryguje patrzenie na to, co w naszym życiu na ziemi ma wartość w wieczności. Wszystko może być nam wybaczone. Ale też wiele zostało nam powierzone. Co dalej?

29 października (sobota) o godz. 17.00 w kaplicy Kościoła Zielonoświątkowego w Siedlcach odbędzie się wyjątkowy spektakl. Będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć Cieszkę Żółtko w monodramie „Twarzą w twarz”.

Jak trafić? Inf. na stronie organizatora TUTAJ

Cieszka Żółtko – aktorka i storytellerka. Od lat związana ze Stowarzyszeniem Sztukmisja, które stara się za pomocą środków teatralnych i parateatralnych mówić o nadziei w Chrystusie. Żona muzyka Tomka Żółtko, mama Zosi i Jana. Mieszka w Krakowie. Lubi piec chleb i rozmawiać z ludźmi.

O spektaklu:

Ten spektakl to godzinne spotkanie z trudnymi pytaniami o wiecznym znaczeniu. To czas na zajrzenie w głąb siebie i poszukanie w swoim życiu miejsca dla Boga. To spektakl, który porusza do głębi i nie pozwala zadowolić się tym co proste i powierzchowne. Każdy powinien to zobaczyć.
Twarzą w twarz zderza Cię z nieuniknionym. Porusza. Daje Ci szanse na kalibrację. Zmusza do rewizji własnego postępowania, do podjęcia decyzji, zachęca do zmiany, daje nadzieje. Naprawdę warto zobaczyć.

P.S. Wiadomość nadesłana przez organizatora.

